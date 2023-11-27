Спикер Палаты представителей назвал помощь Украине одним из приоритетов для США

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать - довести это до конца", - сказал он.

Джонсон сказал, что существует ощущение срочности в получении помощи как Израилю, так и Украине, добавив, что среди членов Конгресса "ведется много вдумчивых переговоров".

Украина является одним из приоритетов, а Путину нельзя разрешить маршировать по Европе

Также спикер заявил, что помощь Израилю является главным приоритетом для США, и назвал помощь Украине еще одним приоритетом.

"Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость оказания там (Украине - ред.) помощи", - сказал Джонсон.

Он пояснил, что если Украине нужна дополнительная помощь, которую большинство членов Конгресса считают важной, то необходимо также работать над изменением пограничной политики США.

Помощь Украине от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд) хотят направить в помощь Украине. Также предполагается помощь Израилю.

Politico сообщило, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о помощи для Украины и Израиля уже 4 декабря.