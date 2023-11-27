Снежная ловушка, перекрытые трассы и обесточивания: каковы последствия непогоды в Украине
Из-за непогоды в Украине в 16 областях обесточены населенные пункты, а на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта. Люди оказались в снежной ловушке на дорогах, а к ликвидации последствий уже привлекают военную технику.
Какие последствия мощной непогоды в разных регионах страны - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: МВД, ГСЧС, Одесская ОВА, КГВА, КГГА, НГУ, Николаевская ОВА, Кировоградская ОВА, Хмельницкая ОВА, ДТЭК, Черниговская ОВА, Харьковская ОВА, Полтавская ОВА, Донецкая ОВА, Львовская ОВА, "Новости Донбасса", "Суспильне. Крым".
Отметим, что всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.
Водителей призывают избегать поездок по регионам, где есть непогода. Если Вам нужна помощь, обратитесь в экстренные службы по номерам 101 и 102. В регионах работают "Пункты несокрушимости" и передвижные пункты обогрева.
Как заявил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, больше всего обесточений в населенных пунктах Одесской, Киевской, Николаевской и Полтавской областей.
Также он охарактеризовал, где ситуация с непогодой самая плохая.
"Если взять по регионам, то у нас наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской. Там, наверное, работает больше наших спасателей, работники нацполиции, коммунальные службы, бригады облэнерго", - сообщил Хорунжий.
Одесса и область
Трассы
Самая сложная ситуация на юге страны. В частности, в Одесской области снежные переметы достигают полутора - двух метров.
Напомним, что трассу Одесса-Рени закрыли из-за непогоды, а на автодорогах Киев-Одесса и Одесса-Кучурган ввели ограничения для грузовиков.
К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники. И даже привлекли БТРы.
Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек.
Отбуксовано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 1624 человек, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.
По состоянию на 07:00 в райотделы полиции поступило 71 сообщение о ДТП, из которых 9 сообщений с информацией о пострадавших. Погибших и госпитализированных нет.
Проблемы с отоплением
Все районные большие котельные, которые вчера были отключены из-за перепадов напряжения электроэнергии, работают и начали подавать тепло в дома. Кроме котельной на ул. Паустовского в Одессе, где ночью упала труба. Также известно о 111 деревьях, поваленных непогодой в городе.
Обесточение и транспорт
По состоянию на утро в Одессе было зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта. В настоящее время работают следующие маршруты:
- трамвай №17 (только до 6 ст. Большого Фонтана),
- трамвай №11,
- трамвай №12 по сокращенному маршруту Слободской рынок - Алексеевская площадь,
- троллейбус №12,
- троллейбус №7 по сокращенному маршруту от ул. Архитекторской ж/д вокзала.
По всем другим маршрутам электротранспорт в связи со значительными повреждениями контактной сети пока не двигается. По маршруту трамвая №20 ходит автобус.
К ликвидации последствий привлечены 15 единиц спецтехники и аварийные бригады КП "Одессэлектротранс".
Киев и область
По состоянию на утро понедельника Киев находится в сложных погодных условиях. Объявлен II - оранжевый уровень опасности. Идет сильный снегопад и сильный ветер 22 м/с. Продолжаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.
В частности, в столице Киеве ветер повредил самый большой флаг Украины . Несмотря на то, что его приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище.
Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят новым.
По состоянию на 7.30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация контролируемая. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.
По данным КГВА, аварий на газовых сетях не было, пассажирский транспорт работает по штатному графику и подготовлены пункты обогрева.
Сейчас школы работают в смешанном режиме - офлайн и онлайн. Отправлять ли ребенка в школу - решают родители.
Движение транспорта затруднено. Идет ликвидация последствий непогоды. Для этого город задействовал:
- около 500 единиц специальной техники;
- почти 4500 сотрудников.
Водителей просят без необходимости не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике.
Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт с 7:30 утра и до улучшения погодных условий (ориентировочно до 10:00).
Кроме того, в Киевской области из-за сильного снегопада в ночь с 26 на 27 ноября и усиления ветра до 25 м/с по состоянию на 09:00 обесточено 44 воздушных линий и 1033 трансформаторных подстанций .
Энергетики работают над тем, чтобы оперативно возвращать свет.
Николаевская область
В настоящее время в регионе перекрыто движение на 10 участках дорог, переметы достигают 2 метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксировано.
В течение суток из снежных заносов освободили 99 единиц автотранспорта, в том числе 6 автомобилей "скорой", эвакуировано 290 человек, из них - 35 детей.
В настоящее время в пробках находится 10 единиц транспорта и 18 человек (все взрослые). Угрозы жизни людей нет. Спасательная работа продолжается.
Так, на М-13 в сугробе находится машина ГСЧС с 2-мя спасателями и 4 гражданскими. Запас топлива есть. На автодороге Р-75 - 2 легковых автомобиля и 3 человека.
Также на Р-75 в пробке находится 7 единиц техники и 9 человек. К 09:00 планируется извлечь 5 единиц техники и 6 человек.
В Николаевской области обесточено 266 населенных пунктов и 29 частично. Повалено и убрано 12 деревьев из проезжей части. Пострадавших и погибших нет.
Черкасская область
В Черкасской области вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовиков остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.
Круглосуточно работает оперативный штаб. По области развернуто 202 "Пункта несокрушимости". На дорогах государственного, территориального и местного значения задействовано более 130 единиц спецтехники. Прежде расчищают автодороги, где образовались значительные пробки.
В области обесточены 44 населенных пункта, 16 из них - частично.
Школам рекомендуют на день-два перейти на дистанционное обучение в школах. Все профильные службы продолжают работу в усиленном режиме.
Кировоградская область
В Кировоградской области вблизи села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.
Из-за непогоды 184 населенных пунктов области без электроснабжения.
Запрещено движение всех транспортных средств на участке автотодороги М-13 Кропивницко-Платоново. Ориентировочно - до 14.00. Водителей призывают не уезжать без необходимости.
Хмельницкая область
В связи с ухудшающимися погодными условиями в Хмельницкой области произошли нарушения в работе электрических сетей. Всего обесточено 45 населенных пунктов (Хмельницкий район - 29, Каменец - Подольский район - 16). Без электроэнергии остались 3872 - бытовых потребителей и 118 - небытовых потребителей.
Для ликвидации гололеда на улицах и дорогах коммунальной собственности в отдельных территориальных общинах было привлечено 17 единиц спецтехники. Все соответствующие службы работают.
Черниговская область
На 6 часов утра без электроснабжения остались жители 60 населенных пунктов Черниговской области. Это более 23 тысяч абонентов.
По решению ТЭБ и ЧС в районах рекомендовано провести образовательный процесс по дистанционной форме обучения для соискателей образования, проживающих вне пешеходной доступности, что позволит не использовать школьные автобусы во время непогоды.
В районах круглосуточно работают все службы для неотложных мер по ликвидации сложных погодных условий.
Харьковская область
В Харьковской области из-за ухудшения погодных условий дорожные службы работают в усиленном режиме. Осложнений движения по дорогам общего пользования государственного и местного значения нет. Работы по обработке дорог противогололедной смесью продолжаются.
Жителей области призывают без необходимости не ездить автотранспортом и быть максимально осторожными на дорогах.
В результате непогоды в области отсутствует электроснабжение около 2800 домовладений в 10 населенных пунктах Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Кроме того, есть заявки на проблемы с электроснабжением от отдельных жителей Барвенковской и Боровской общин Изюмского района, Близнюковской общины Лозовского района и жителей Купянской и Чугуевской общин.
Полтавская область
Полтавскую область также заснежило. Из-за ухудшения погоды на территории области обесточены 437 населенных пунктов, а это более 18 тысяч абонентов.
Автодороги в регионе в проезжем состоянии. К работам привлекли 158 единиц техники и 211 работников.
Пассажирский транспорт работает в штатном режиме.
Львовская область
Во Львовской области прогнозируют порывы ветра до 20 м/с. Уровень опасности - желтый. Непогода может привести к повреждению электросетей.
В ОВА призывают в случае повреждения электросетей не приближаться к ним ближе, чем на 8 метров, ведь это чревато смертельным ударом током.
Жителям региона также напоминают - если из-за непогоды упали деревья или ветки, травмированы, звоните в экстренные службы: 101, 103 или 112.
Донецкая область
В Донецкой области в результате непогоды в Мирнограде сорвало кровлю на школе.
Фото: в Донецкой области из-за непогоды пострадало здание школы (t.me/IhorMoroz_donoda)
Также в Краматорске из-за непогоды обесточены некоторые районы города.
Отсутствие света привело также к остановке некоторых котельных и насосных станций.
Аварийные бригады РЭС и всех других служб работают над ликвидацией последствий, вызванных сильным ветром.
Ситуация на оккупированных территориях
Донецкая и Луганская области
Из-за непогоды на оккупированной территории Донецкой области без света осталось более полумиллиона абонентов. О таких же цифрах сообщалось вчера и в оккупированном Крыму.
Как сообщает "Министерство угля и энергетики ДНР", обесточены более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи, без напряжения осталось 525 тысяч бытовых абонентов.
В то же время на оккупированной территории Луганской области без электроэнергии осталось 23 874 абонента, сообщает так называемое "МЧС ЛНР".
Крым
В оккупированном Крыму в результате сильного шторма без света осталось почти полмиллиона человек. На полуострове перекрыта половина автомобильных дорог.
Затоплены набережные, повалены сотни деревьев, срывают крыши со зданий, фиксируются постоянные аварии на электросетях и газопроводах. На въезде в Евпаторию море вышло из берегов, из города эвакуируют людей.
Также известно, что есть один погибший и четыре пострадавших. В Крыму этой ночью ураганный ветер достигал 144 км/ч.
Кроме того, на побережье смыли пляжи, коттеджи, пирсы, а также всю береговую линию обороны. Затопило окопы, смыло инженерные постройки и огневые позиции окупантов.
Напомним, что погода в Украине сегодня тоже ухудшится. В ряде регионов ожидается снег, мокрый снег, сильный ветер и гололедица.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .