Опасно для жизни: спасатели показали, что творится с погодой в Карпатах (видео)

Вторник 28 октября 2025 17:58
Опасно для жизни: спасатели показали, что творится с погодой в Карпатах (видео) Погода на высокогорье Карпат - опасна для туристов (кадр из видео: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня ночью и утром погода на высокогорье Карпат была морозной и облачной, с низкой видимостью и ощутимым ветром. Поскольку синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в горах, спасатели просят туристов соблюдать элементарные правила безопасности, которые могут уберечь жизнь.

Подробнее о ситуации с погодой на высокогорье Карпат и советах специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какой была погода на высокогорье сегодня утром

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 8:20 28 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.

Ветер - юго-западный, со скоростью 13-15 м/с. Температура воздуха - 5 градусов мороза.

Видимость при этом сохранялась низкой - до 50 метров.

Опасно для жизни: спасатели показали, что творится с погодой в Карпатах (видео)Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Позже о ситуации на высокогорье Карпат рассказали также в ГСЧС Украины.

Жителям и гостям региона объяснили, что там наблюдается существенное ухудшение погодных условий.

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Как изменится погода в горах и что советуют спасатели

В ГСЧС сообщили, что в горах ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий:

  • в среду, 29 октября;
  • в четверг, 30 октября.

Речь идет о том, что скорость порывов ветра будет достигать 17-22 м/с.

"Объявлен І уровень опасности (желтый)", - подчеркнули спасатели.

Следовательно, каждому, кто планирует поход в горы, советуют быть максимально осторожным.

"Сильный ветер создает повышенный риск падения деревьев, ухудшает видимость и значительно усложняет передвижение по горным маршрутам", - напомнили туристам.

Кроме того, в ГСЧС посоветовали обязательно:

"Ваша безопасность - в ваших руках! Не пренебрегайте предупреждениями", - подытожили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Опасно для жизни: спасатели показали, что творится с погодой в Карпатах (видео)Предупреждение ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Карпаты засыпало снегом, а Буковель превратился в зимнюю сказку.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, какой может быть погода в ноябре.

Кроме того, эксперты УкрГМЦ сообщили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

При подготовке материала были использованы следующие источники: публикации пресс-служб горных спасателей Прикарпатья, УкрГМЦ и ГСЧС Украины в Facebook.

