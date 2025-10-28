ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Карпаты засыпало снегом: Буковель превратился в зимнюю сказку

Вторник 28 октября 2025 11:26
UA EN RU
Карпаты засыпало снегом: Буковель превратился в зимнюю сказку Фото: Снег в Буковеле (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В горных районах Ивано-Франковской области 28 октября выпал обильный снег. Белыми сугробами засыпало Буковель и соседние курорты - склоны и деревья покрыты снегом, а с подъемников открываются зимние пейзажи.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7".

На опубликованных видео видно, что снег идет с ночи и он уже укрывает горные склоны.

Как сообщили Горные спасатели Прикарпатья, по состоянию на 08:20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость не превышает 50 метров, ветер юго-западный 13-15 м/с, температура воздуха - минус 5 градусов.

ГСЧС Ивано-Франковской области призвала туристов быть осторожными, соблюдать правила безопасности, учитывать погодные условия и перед походом в горы пользоваться приложением "Спасение в горах".

По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, сильный ветер в Карпатах будет держаться 28 и 29 октября, порывы будут достигать 17-22 м/с. Из-за непогоды объявлен желтый уровень опасности.

Ранее РБК-Украина писало, что 28 октября в Украине ожидается облачная и сырая погода с дождями, а в Карпатах - мокрый снег. На западе и севере усилится ветер, температура днем будет колебаться от +7 до +16 градусов. В Киеве прогнозируют небольшой дождь, а с 30 октября синоптики обещают потепление.

Также мы рассказывали, что начало недели в Украине будет прохладным, в некоторых регионах пройдут дожди, но уже с четверга-пятницы, 30-31 октября, ожидается потепление и прояснения. Температура днем местами поднимется до +17 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Карпаты Снегопад Буковель Горы
Новости
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию