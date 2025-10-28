Карпаты засыпало снегом: Буковель превратился в зимнюю сказку

В горных районах Ивано-Франковской области 28 октября выпал обильный снег. Белыми сугробами засыпало Буковель и соседние курорты - склоны и деревья покрыты снегом, а с подъемников открываются зимние пейзажи.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7" .

На опубликованных видео видно, что снег идет с ночи и он уже укрывает горные склоны.

Как сообщили Горные спасатели Прикарпатья, по состоянию на 08:20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость не превышает 50 метров, ветер юго-западный 13-15 м/с, температура воздуха - минус 5 градусов.

ГСЧС Ивано-Франковской области призвала туристов быть осторожными, соблюдать правила безопасности, учитывать погодные условия и перед походом в горы пользоваться приложением "Спасение в горах".

По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, сильный ветер в Карпатах будет держаться 28 и 29 октября, порывы будут достигать 17-22 м/с. Из-за непогоды объявлен желтый уровень опасности.