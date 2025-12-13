ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА

Одесская область, Одесса, Суббота 13 декабря 2025 17:25
UA EN RU
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА Фото: одесские коммунальщики устраняют последствия атаки (t.me/odesaMVA)
Автор: Антон Корж

В Одессе ведется восстановление водо- и энергоснабжения, а также отопления после массированного российского ракетно-дронового теракта. Уже удалось оживить 40 тысяч абонентов, но делать конкретные прогнозы еще рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака и ДТЭК.

В частности Лысак подтвердил, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона и сообщил, что сейчас известно о четырех пострадавших. Повреждены энергетические объекты и жилые дома, один из них в историческом центре Одессы.

"Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию и в первую очередь подать напряжение на объекты критической инфраструктуры. По информации ДТЭК "Одесские электросети", по состоянию на сейчас найдено техническое решение, чтобы запитать 40 тыс. абонентов", - отметил он.

Для жителей Одессы, по словам Лысака, сейчас работают пункты несокрушимости и бюветы с питьевой водой. Осуществляется подвоз технической воды, если потребуется, количество локаций для оказания поддержки увеличат. Все городские коммунальные службы работают.

Тем временем в ДТЭК подтвердили, что оккупанты били по объектам распределения и передачи электроэнергии. Там отметили, что сейчас удалось вернуть свет для 40 тысяч абонентов.

"Графики отключений в Одесской области не применяются. Энергетики всей области непрерывно работают, чтобы ликвидировать последствия атаки. Свет держится", - сказано в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты ночью 13 декабря массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В результате утром 13 декабря в большей части Одессы отсутствовало тепло- и водоснабжение.

Кроме Одесской области, от масштабных терактов россиян пострадала Николаевская область и некоторые другие регионы Украины. Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Электроэнергия Водоснабжение Война в Украине
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе