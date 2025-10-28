ua en ru
Небезпечно для життя: рятувальники показали, що коїться з погодою в Карпатах (відео)

Вівторок 28 жовтня 2025 17:58
UA EN RU
Небезпечно для життя: рятувальники показали, що коїться з погодою в Карпатах (відео) Погода на високогір'ї Карпат - небезпечна для туристів (кадр із відео: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні вночі та зранку погода на високогір'ї Карпат була морозною й хмарною, із низькою видимістю й відчутним вітром. Оскільки синоптики прогнозують подальше погіршення погодних умов у горах, рятувальники просять туристів дотримуватись елементарних правил безпеки, які можуть вберегти життя.

Докладніше про ситуацію з погодою на високогір'ї Карпат і поради спеціалістів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Якою була погода на високогір'ї сьогодні зранку

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 8:20 28 жовтня 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 13-15 м/с. Температура повітря - 5 градусів морозу.

Видимість при цьому зберігалась низькою - до 50 метрів.

Небезпечно для життя: рятувальники показали, що коїться з погодою в Карпатах (відео)Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Згодом про ситуацію на високогір'ї Карпат розповіли також у ДСНС України.

Мешканцям і гостям регіону пояснили, що там спостерігається суттєве погіршення погодних умов.

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Як зміниться погода в горах і що радять рятувальники

У ДСНС повідомили, що в горах очікується подальше погіршення погодних умов:

  • у середу, 29 жовтня;
  • у четвер, 30 жовтня.

Йдеться про те, що швидкість поривів вітру сягатиме 17-22 м/с.

"Оголошено І рівень небезпечності (жовтий)", - наголосили рятувальники.

Отже, кожному, хто планує похід у гори, радять бути максимально обережним.

"Сильний вітер створює підвищений ризик падіння дерев, погіршує видимість і значно ускладнює пересування гірськими маршрутами", - нагадали туристам.

Крім того, у ДСНС порадили обов'язково:

"Ваша безпека - у ваших руках! Не нехтуйте попередженнями", - підсумували у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Небезпечно для життя: рятувальники показали, що коїться з погодою в Карпатах (відео)Попередження ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Карпати засипало снігом, а Буковель перетворився на зимову казку.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, якою може бути погода в листопаді.

Крім того, експерти УкрГМЦ повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікації прес-служб гірських рятувальників Прикарпаття, УкрГМЦ та ДСНС України у Facebook.

