Дождь, мокрый снег и порывы ветра: какие области Украины накроет завтра непогода

Погода в Украине завтра - в течение суток 29 октября - ожидается облачной, с прояснениями. Осадки вероятны во многих областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Прогноз погоды на завтра в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

По территории Киевской области и в столице погода завтра будет также облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь.

Между тем в Карпатах порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

В целом ветер в Украине завтра ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Между тем ночью может быть умеренный дождь на Закарпатье.

Небольшой дождь вероятен в целом по Украине (кроме большинства южных областей).

Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки 29 октября, погода в Украине в среду будет облачной, с прояснениями.

