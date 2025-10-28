Дождь, мокрый снег и порывы ветра: какие области Украины накроет завтра непогода
Погода в Украине завтра - в течение суток 29 октября - ожидается облачной, с прояснениями. Осадки вероятны во многих областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где завтра вероятны дожди и мокрый снег
Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки 29 октября, погода в Украине в среду будет облачной, с прояснениями.
Небольшой дождь вероятен в целом по Украине (кроме большинства южных областей).
Между тем ночью может быть умеренный дождь на Закарпатье.
В Карпатах:
- ночью - умеренные осадки, преимущественно в виде снега;
- днем - небольшой мокрый снег и дождь.
В каких областях ждать порывов ветра
В целом ветер в Украине завтра ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Порывы ветра - до 15-20 м/с - возможны местами днем:
- в западных областях;
- в Житомирской области;
- в Винницкой области.
Между тем в Карпатах порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.
Какой может быть температура воздуха
По информации синоптиков, температура воздуха ночью прогнозируется такая:
- по Украине - от 2 до 7 градусов тепла;
- в Карпатах - от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза.
Днем столбики термометров могут подняться:
- по Украине - до 8-13 градусов тепла;
- в Карпатах - до 1-6 градусов по Цельсию;
- на Закарпатье и юге страны - до 16°C.
Прогноз погоды на 29 октября по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с погодой в Киеве и области
По территории Киевской области и в столице погода завтра будет также облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь.
Ветер - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
- по области - 2-7°C;
- в Киеве - 4-6°C.
Температура воздуха днем:
- по области - 8-13°C;
- в Киеве - 10-12°C.
Прогноз погоды на завтра в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
