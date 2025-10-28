ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дождь, мокрый снег и порывы ветра: какие области Украины накроет завтра непогода

Вторник 28 октября 2025 15:40
UA EN RU
Дождь, мокрый снег и порывы ветра: какие области Украины накроет завтра непогода В некоторых областях Украины завтра вероятен дождь (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине завтра - в течение суток 29 октября - ожидается облачной, с прояснениями. Осадки вероятны во многих областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где завтра вероятны дожди и мокрый снег

Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки 29 октября, погода в Украине в среду будет облачной, с прояснениями.

Небольшой дождь вероятен в целом по Украине (кроме большинства южных областей).

Между тем ночью может быть умеренный дождь на Закарпатье.

В Карпатах:

  • ночью - умеренные осадки, преимущественно в виде снега;
  • днем - небольшой мокрый снег и дождь.

В каких областях ждать порывов ветра

В целом ветер в Украине завтра ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Порывы ветра - до 15-20 м/с - возможны местами днем:

  • в западных областях;
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области.

Между тем в Карпатах порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

Какой может быть температура воздуха

По информации синоптиков, температура воздуха ночью прогнозируется такая:

  • по Украине - от 2 до 7 градусов тепла;
  • в Карпатах - от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза.

Днем столбики термометров могут подняться:

  • по Украине - до 8-13 градусов тепла;
  • в Карпатах - до 1-6 градусов по Цельсию;
  • на Закарпатье и юге страны - до 16°C.

Дождь, мокрый снег и порывы ветра: какие области Украины накроет завтра непогодаПрогноз погоды на 29 октября по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории Киевской области и в столице погода завтра будет также облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь.

Ветер - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • по области - 2-7°C;
  • в Киеве - 4-6°C.

Температура воздуха днем:

  • по области - 8-13°C;
  • в Киеве - 10-12°C.

Дождь, мокрый снег и порывы ветра: какие области Украины накроет завтра непогодаПрогноз погоды на завтра в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой может быть погода в ноябре.

Кроме того, эксперты УкрГМЦ объяснили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Карпаты Жовтень Непогода в Украине Погода в Киеве Осень
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию