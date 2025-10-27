Первый уровень опасности: когда Карпаты накроет непогода и что советуют спасатели
Синоптики предупредили жителей Карпат и туристов, которые планируют поход в горы, об опасной погоде в ближайшие дни. Тем временем спасатели посоветовали, как не рисковать жизнью во время непогоды.
Подробнее о непогоде в горах и советах спасателей, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Почему погода в Карпатах будет опасной
Согласно информации экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 28-30 октября в Карпатах ожидаются опасные метеорологические явления.
Речь идет о сильных порывах ветра - скоростью до 17-22 м/с.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Какую погоду прогнозируют в Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковском областном центре по гидрометеорологии сообщили тем временем, что на погоду Прикарпатья в течение текущей недели будет влиять циклон.
Так, в течение вторника, 28 октября по области ожидается небольшой дождь, в горах - с мокрым снегом.
В среду, 29 октября, ночью - небольшой дождь (в горах - с мокрым снегом), днем - без осадков.
В течение четверга (30 октября) и пятницы (31 октября) погода ожидается без осадков.
"Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем - местами порывы 15-20 м/с", - добавили в облцентре по гидрометеорологии.
При этом температура воздуха ночью в Ивано-Франковской области прогнозируется около 1-6°C с последующим повышением до 3-8°C.
Днем столбики термометров в течение недели могут подняться от 7-12°C до 20°C.
Наконец на высокогорье температура воздуха ожидается:
- ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (с последующим потеплением до 1-6°C);
- днем - от 5 до 10 градусов выше нуля.
Прогноз погоды в регионе (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Что советуют жителям гор и туристам спасатели
Несколько позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, учитывая предупреждение УкрГМЦ, посоветовали гражданам быть осторожными и беречь себя.
Для того чтобы избежать опасных ситуаций во время пребывания в горах, людям советуют:
- избегать выхода на высокогорье;
- соблюдать правила безопасности;
- следить за прогнозом погоды.
Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
При подготовке материала были использованы следующие источники: публикации пресс-служб УкрГМЦ, Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии и ГСЧС Украины в Facebook.