Первый уровень опасности: когда Карпаты накроет непогода и что советуют спасатели

Понедельник 27 октября 2025 16:28
Первый уровень опасности: когда Карпаты накроет непогода и что советуют спасатели В Карпатах прогнозируют опасную погоду (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили жителей Карпат и туристов, которые планируют поход в горы, об опасной погоде в ближайшие дни. Тем временем спасатели посоветовали, как не рисковать жизнью во время непогоды.

Подробнее о непогоде в горах и советах спасателей, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Почему погода в Карпатах будет опасной

Согласно информации экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 28-30 октября в Карпатах ожидаются опасные метеорологические явления.

Речь идет о сильных порывах ветра - скоростью до 17-22 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Первый уровень опасности: когда Карпаты накроет непогода и что советуют спасателиПредупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковском областном центре по гидрометеорологии сообщили тем временем, что на погоду Прикарпатья в течение текущей недели будет влиять циклон.

Так, в течение вторника, 28 октября по области ожидается небольшой дождь, в горах - с мокрым снегом.

В среду, 29 октября, ночью - небольшой дождь (в горах - с мокрым снегом), днем - без осадков.

В течение четверга (30 октября) и пятницы (31 октября) погода ожидается без осадков.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем - местами порывы 15-20 м/с", - добавили в облцентре по гидрометеорологии.

При этом температура воздуха ночью в Ивано-Франковской области прогнозируется около 1-6°C с последующим повышением до 3-8°C.

Днем столбики термометров в течение недели могут подняться от 7-12°C до 20°C.

Наконец на высокогорье температура воздуха ожидается:

  • ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (с последующим потеплением до 1-6°C);
  • днем - от 5 до 10 градусов выше нуля.

Первый уровень опасности: когда Карпаты накроет непогода и что советуют спасателиПрогноз погоды в регионе (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Что советуют жителям гор и туристам спасатели

Несколько позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, учитывая предупреждение УкрГМЦ, посоветовали гражданам быть осторожными и беречь себя.

Для того чтобы избежать опасных ситуаций во время пребывания в горах, людям советуют:

  • избегать выхода на высокогорье;
  • соблюдать правила безопасности;
  • следить за прогнозом погоды.

Первый уровень опасности: когда Карпаты накроет непогода и что советуют спасателиПубликация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Напомним, несколько ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко сообщила, когда после дождей и холода в Украину придет потепление.

Между тем эксперты Украинского гидрометеорологического центра проанализировали особенности погоды в Украине в начале октября и объяснили ее влияние на подготовку почвы под посев озимых, прорастание зерна и урожай неубранных поздних сельскохозяйственных культур.

Кроме того, синоптики сказали, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

При подготовке материала были использованы следующие источники: публикации пресс-служб УкрГМЦ, Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии и ГСЧС Украины в Facebook.

Гидрометцентр Погода в Украине Карпаты ГСЧС Непогода в Украине Метеоролог Туристы Спасатели Горы
