Опасный шторм отступает: что известно о количестве жертв и последствиях непогоды в Украине

Хотя пик непогоды со штормовыми порывами ветра в Украине уже прошел, спасатели и энергетики до сих пор работают в усиленном режиме. Восстановительные работы продолжаются в разных областях.
Главное:
Согласно информации спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжего, за минувшие сутки не было увеличения количества ни жертв, ни пострадавших.
"Три человека погибли в результате этих штормовых ветров, в результате непогоды. И восемь человек пострадали", - сообщил он в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".
В частности, в Запорожье, по его словам, мужчина погиб в собственном авто из-за падения дерева. А в Полтаве - в результате аналогичного инцидента травмирован ребенок.
"За вчерашний день спасателей выезжало значительно меньше, чем в первый день непогоды", - поделился Хорунжий.
Он уточнил, что в первый день непогоды привлекалось примерно:
Между тем за вчерашний день - "это количество значительно меньше".
"У нас было осуществлено около 30 выездов на ликвидацию последствий непогоды и привлекалось примерно 100 спасателей. Непогода пошла на спад и ситуация улучшалась для людей в первую очередь", - констатировал спикер ГСЧС.
Хорунжий напомнил, что специалисты Украинского гидрометеорологического центра заблаговременно предупредили об опасности ГСЧС и регионы.
"Но прислушались ли люди - это уже другой вопрос", - признал представитель спасателей.
Он добавил, что кроме предупреждений были и соответствующие советы для граждан.
"Предупреждение было. Соответственно, и советы были. Но здесь ситуация такая... Могут быть форс-мажорные обстоятельства. Не всегда люди могут прислушиваться. И не всегда люди могут обратить внимание на опасность. Поэтому такая ситуация", - объяснил Хорунжий.
По данным "Укрэнерго", из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 111 населенных пунктов.
"И сейчас проводятся работы по подключению населенных пунктов", - сообщил Хорунжий.
Представитель ГСЧС рассказал, что за состояние деревьев, как правило, может отвечать балансодержатель территории.
"Но учитывая просто мощные ветры и штормовое предупреждение... То, конечно, здесь должен решать суд - кто может быть виноват в той или иной ситуации", - отметил он.
То есть, по его словам, "должны учитываться все обстоятельства".
Согласно информации главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олега Синегубова, ликвидация последствий непогоды (которая бушевала в области в течение последних двух дней) продолжается.
"26-27 апреля в области зафиксировали 196 повреждений кровель и 42 обрыва электропроводов", - рассказал он в своем Facebook.
Уточняется, что "сильный ветер повалил 107 деревьев и крупных веток". Было повреждено 17 автомобилей.
"К сожалению, в Харькове пострадал человек: 86-летняя женщина травмировалась во дворе из-за сорванного ураганом шифера с крыши соседнего дома. Медики оперативно оказали ей помощь", - поделился Синегубов.
Он рассказал также, что "из-за обрывов электросетей в части районов Харькова временно исчезало водоснабжение, останавливался метрополитен, часть города оставалась без света".
Кроме того, отключения электроэнергии коснулись Дергачевского, Змиевского, Харьковского, Лозовского, Берестинского и Балаклейского районов.
А полностью без электроснабжения были Чугуев и Кочеток.
"Энергетики, спасатели и коммунальные службы работают непрерывно. Большинство повреждений уже удалось ликвидировать", - сообщил глава ОГА.
Он добавил, что сейчас без света из-за непогоды остаются около 3,5 тысячи абонентов.
"Восстановительные работы продолжаются. Ситуацию держим под контролем", - подытожил Синегубов.
Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что после шторма в Украину возвращаются заморозки.
Кроме того, синоптик УкрГМЦ Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, когда в Украине может наконец-то стать теплее.
Читайте также об апрельских антирекордах - где температура "упала" до -10 и в каких городах зафиксировали исторический холод.