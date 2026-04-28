Небезпечний шторм відступає: що відомо про кількість жертв і наслідки негоди в Україні

Хоча пік негоди зі штормовими поривами вітру в Україні вже минув, рятувальники та енергетики досі працюють у посиленому режимі. Відновлювальні роботи тривають у різних областях.
Головне:
Згідно з інформацією речника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого, за минулу добу не було збільшення кількості ні жертв, ні постраждалих.
"Троє людей загинуло в результаті цих штормових вітрів, у результаті негоди. І восьмеро людей постраждало", - повідомив він в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".
Зокрема, у Запоріжжі, за його словами, чоловік загинув у власному авто через падіння дерева. А у Полтаві - внаслідок аналогічного інциденту травмовано дитину.
"За вчорашній день рятувальників виїжджало значно менше, ніж в перший день негоди", - поділився Хорунжий.
Він уточнив, що в перший день негоди залучалося приблизно:
Тим часом за вчорашній день - "ця кількість значно менша".
"У нас було здійснено близько 30 виїздів на ліквідацію наслідків негоди і залучалося приблизно 100 рятувальників. Негода пішла на спад і ситуація покращувалася для людей в першу чергу", - констатував речник ДСНС.
Хорунжий нагадав, що спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру завчасно попередили про небезпеку ДСНС та регіони.
"Але чи дослухалися люди - це вже інше питання", - визнав представник рятувальників.
Він додав, що крім попереджень були і відповідні поради для громадян.
"Попередження було. Відповідно, і поради були. Але тут ситуація така... Можуть бути форс-мажорні обставини. Не завжди люди можуть дослухатися. І не завжди люди можуть звернути увагу на небезпеку. Тому така ситуація", - пояснив Хорунжий.
За даними "Укренерго", через негоду в Україні залишаються знеструмленими 111 населених пунктів.
"І зараз проводяться роботи щодо підключення населених пунктів", - повідомив Хорунжий.
Речник ДСНС розповів, що за стан дерев, як правило, може відповідати балансоутримувач території.
"Але враховуючи просто потужні вітри і штормове попередження... То, звісно, тут має вирішувати суд - хто може бути винний в тій чи іншій ситуації", - зауважив він.
Тобто, за його словами, "мають враховуватися всі обставини".
Згідно з інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова, ліквідація наслідків негоди (яка вирувала в області впродовж останніх двох днів) продовжується.
"26-27 квітня в області зафіксували 196 пошкоджень покрівель і 42 обриви електродротів", - розповів він у своєму Facebook.
Уточнюється, що "сильний вітер повалив 107 дерев і великих гілок". Було пошкоджено 17 автомобілів.
"На жаль, у Харкові постраждала людина: 86-річна жінка травмувалася у дворі через зірваний буревієм шифер із даху сусіднього будинку. Медики оперативно надали їй допомогу", - поділився Синєгубов.
Він розповів також, що "через обриви електромереж у частині районів Харкова тимчасово зникало водопостачання, зупинявся метрополітен, частина міста залишалася без світла".
Крім того, відключення електроенергії торкнулися Дергачівського, Зміївського, Харківського, Лозівського, Берестинського та Балаклійського районів.
А повністю без електропостачання були Чугуїв і Кочеток.
"Енергетики, рятувальники та комунальні служби працюють безперервно. Більшість пошкоджень уже вдалося ліквідувати", - повідомив очільник ОДА.
Він додав, що наразі без світла через негоду залишаються близько 3,5 тисячі абонентів.
"Відновлювальні роботи тривають. Ситуацію тримаємо під контролем", - підсумував Синєгубов.
Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що після шторму в Україну повертаються заморозки.
Крім того, синоптик УкрГМЦ Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів, коли в Україні може нарешті стати тепліше.
Читайте також про квітневі антирекорди - де температура "впала" до -10 і в яких містах зафіксували історичний холод.