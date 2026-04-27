Масштабная непогода обесточила более 700 населенных пунктов почти во всех областях
Масштабная непогода едва ли не во всех областях Украины привела к отключениям света. На утро без электричества остались более 700 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра, грозы) - на утро полностью или частично обесточены более 700 населенных пунктов в большинстве регионов Украины", - говорится в сообщении.
Ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных линий.
В Укрэнерго уточнили, что последствия непогоды затронули 19 областей.
Кроме того, в отдельных регионах осложняет ситуацию и российская агрессия - из-за дроновых атак остаются обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.
Энергетики продолжают восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
По данным компании, потребление электроэнергии утром было на 4,2% ниже, чем в предыдущий рабочий день.
Причиной снижения потребления является погода, благоприятная для работы бытовых солнечных электростанций, и значительное количество потребителей, обесточенных из-за непогоды.
"Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00", - добавили в "Укрэнерго".
Ситуация в регионах
Мощная непогода накрыла Украину 26 апреля, вызвав масштабные проблемы в разных регионах. Штормовой ветер с порывами до 25 м/с валил деревья, повреждал инфраструктуру и объекты энергосистемы.
В ряде областей фиксируют перебои со светом и водоснабжением, а также осложнения движения транспорта. Синоптики заранее предупреждали о резком ухудшении погодных условий.
Непогода привела и к трагическим последствиям. В Черкассах дерево упало на квадроцикл во время движения, в результате чего погиб человек. Еще одно смертельное происшествие произошло на Закарпатье при похожих обстоятельствах.
Во Львовской области из-за падения деревьев и обрывов линий электропередач без электроснабжения остались более 100 населенных пунктов.
В Харькове сочетание шквального ветра и технических проблем привело к масштабным перебоям в энергопитании.
Из-за блэкаута в городе полностью остановилось метро, часть пассажиров пришлось эвакуировать со станций.