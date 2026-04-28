Непогода оставила без света тысячи людей в Сумской области (видео)
Непогода в Сумской области оставила после себя местами поваленные деревья и оборванные провода. Немалый ущерб нанесла также вооруженная агрессия РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Сумыоблэнерго" в Facebook.
Где в Сумской области люди остались без света
"Уважаемые потребители электроэнергии! К сожалению, на Сумщине есть отключения из-за вооруженной агрессии россии и непогоды", - сообщили гражданам в акционерном обществе.
Так, в результате атаки армии РФ (детали которой не разглашают), произошло "масштабное обесточивание потребителей" в северной части Сумской области.
Между тем повреждение сетей и отключение потребителей из-за непогоды - сильных порывов ветра - фиксируют в семи громадах:
- Середино-Будской;
- Белопольской;
- Конотопской;
- Роменской;
- Краснопольской;
- Кролевецкой;
- Ямпольской.
"По состоянию на утро без электроснабжения из-за непогоды находятся более 10 тысяч потребителей электроэнергии", - констатировали в АО "Сумыоблэнерго".
Украинцам показали также кадры, на которых можно увидеть последствия стихии.
"На видео - повреждение линии электропередач 10 кВ в результате падения деревьев", - уточнили в "Сумыоблэнерго".
"Энергетики АО "Сумыоблэнерго" работают над восстановлением распределения электроэнергии", - подытожили в компании.
Чего ждать от погоды в Сумской области
Еще вчера Сумской областной центр по гидрометеорологии предупредил местных жителей о том, что ночью 28 апреля порывы западного ветра со скоростью 15-20 м/с сохранятся:
- по Сумской области;
- по городу Сумы.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты.
Предупреждение областного центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)
В целом же погоду по Сумской области в ближайшее время будет определять "ложбина циклона с севера".
28 апреля там, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность.
Днем - местами вероятен небольшой дождь, местами - со снегом.
Температура воздуха днем вторника:
- по области - около 6-11 градусов тепла;
- по городу Сумы - около 8-10 градусов тепла.
Прогноз погоды по Сумской области на 28-30 апреля (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)
29 апреля погода может быть облачной, с прояснениями.
Ночью - без осадков, а днем - небольшой дождь. Ветер при этом ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью - с заморозками (0-3°С), днем - около +6... +11°С.
30 апреля погода в Сумской области ожидается похожая - облачная, с прояснениями.
Ночью - без существенных осадков, днем - местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха - также без изменений. Ночью - с заморозками (0-3°С), днем - около +6... +11°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ сообщили, что после шторма в Украину возвращаются заморозки.
Тем временем синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, когда в Украине может наконец стать теплее.
Читайте также, каким может быть май в Украине в целом.