Непогода оставила без света тысячи людей в Сумской области (видео)

10:18 28.04.2026 Вт
3 мин
Повреждения сетей и отключения фиксируют в семи громадах
aimg Ирина Костенко
Некоторые украинцы остались без света из-за непогоды (фото иллюстративное: Getty Images)

Непогода в Сумской области оставила после себя местами поваленные деревья и оборванные провода. Немалый ущерб нанесла также вооруженная агрессия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Сумыоблэнерго" в Facebook.

Где в Сумской области люди остались без света

"Уважаемые потребители электроэнергии! К сожалению, на Сумщине есть отключения из-за вооруженной агрессии россии и непогоды", - сообщили гражданам в акционерном обществе.

Так, в результате атаки армии РФ (детали которой не разглашают), произошло "масштабное обесточивание потребителей" в северной части Сумской области.

Между тем повреждение сетей и отключение потребителей из-за непогоды - сильных порывов ветра - фиксируют в семи громадах:

  • Середино-Будской;
  • Белопольской;
  • Конотопской;
  • Роменской;
  • Краснопольской;
  • Кролевецкой;
  • Ямпольской.

"По состоянию на утро без электроснабжения из-за непогоды находятся более 10 тысяч потребителей электроэнергии", - констатировали в АО "Сумыоблэнерго".

Украинцам показали также кадры, на которых можно увидеть последствия стихии.

"На видео - повреждение линии электропередач 10 кВ в результате падения деревьев", - уточнили в "Сумыоблэнерго".

"Энергетики АО "Сумыоблэнерго" работают над восстановлением распределения электроэнергии", - подытожили в компании.

Чего ждать от погоды в Сумской области

Еще вчера Сумской областной центр по гидрометеорологии предупредил местных жителей о том, что ночью 28 апреля порывы западного ветра со скоростью 15-20 м/с сохранятся:

  • по Сумской области;
  • по городу Сумы.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты.

Непогода оставила без света тысячи людей в Сумской области (видео)Предупреждение областного центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)

В целом же погоду по Сумской области в ближайшее время будет определять "ложбина циклона с севера".

28 апреля там, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность.

Днем - местами вероятен небольшой дождь, местами - со снегом.

Температура воздуха днем вторника:

  • по области - около 6-11 градусов тепла;
  • по городу Сумы - около 8-10 градусов тепла.

Непогода оставила без света тысячи людей в Сумской области (видео)Прогноз погоды по Сумской области на 28-30 апреля (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)

29 апреля погода может быть облачной, с прояснениями.

Ночью - без осадков, а днем - небольшой дождь. Ветер при этом ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью - с заморозками (0-3°С), днем - около +6... +11°С.

30 апреля погода в Сумской области ожидается похожая - облачная, с прояснениями.

Ночью - без существенных осадков, днем - местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха - также без изменений. Ночью - с заморозками (0-3°С), днем - около +6... +11°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ сообщили, что после шторма в Украину возвращаются заморозки.

Тем временем синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, когда в Украине может наконец стать теплее.

Прилеты в Конотопе, Сумах, Кривом Роге и не только: что известно об атаке РФ по Украине
