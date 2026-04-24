"Деревопад" и ветки на проводах: где в Украине шквальный ветер наделал беды (фото)

Сильные порывы ветра наделали немало вреда в разных областях Украины. Местами для ликвидации последствий непогоды привлекали не только коммунальщиков, но и пожарно-спасательные подразделения.

В каких областях непогода осложнила жизнь людей

Согласно информации пресс-службы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА), за прошедшие сутки в результате сильных порывов ветра на территории Кировоградской области зафиксированы многочисленные случаи:

падения деревьев;

падения элементов строительных конструкций.

"Как на открытых территориях населенных пунктов, так и в пределах частных домовладений", - объяснили гражданам.

Отмечается, что поваленные деревья затрудняли нормальную жизнедеятельность населения.

Они, в частности, блокировали проезжие части автомобильных дорог.

Кроме того, в городе Кропивницкий зафиксирован случай падения дерева на легковой автомобиль.

"Для ликвидации последствий непогоды были привлечены коммунальные службы, а также привлекались пожарно-спасательные подразделения области", - сообщили в ОГА.

Уточняется, что работы проводились в трех районах:

в Кропивницком;

в Новоукраинском;

в Головановском.

"Сейчас соответствующие службы продолжают мониторинг ситуации и оперативно реагируют на обращения граждан", - добавили в ОГА.

Кроме того, жителей области попросили:

быть осторожными во время пребывания на улице в ветреную погоду;

соблюдать правила безопасности.

Публикация Кировоградской ОГА (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)

О последствиях непогоды в области сообщали также местные паблики.

Так, например, Telegram-канал "Труха Кропивницкий" утром 24 апреля рассказал, что "ветер снес дерево возле филармонии" (опубликовав соответствующие фото).

Сообщалось также, что "ветка висит на проводах на КАФК".

Ветка от дерева "зависла" на одном из проводов (фрагмент публикации: t.me/truexakropivnicky)

"Опасность - прямо над дорожкой для пешеходов", - уточнил подписчик Telegram-канала.

Согласно информации Главного управления ГСЧС Украины в Черновицкой области, в прошедшие сутки на спецлинию "101" поступило сообщение о травмировании двух несовершеннолетних в результате непогоды.

Уточняется, что происшествие случилось в городе Новоселица.

Там в результате сильных порывов ветра дерево упало на детскую площадку, на которой как раз находились двое детей (2015 и 2014 годов рождения).

Дерево упало на детскую площадку на Буковине (фото: facebook.com/DSNSCV)

"Дети госпитализированы с серьезными травмами в медицинские учреждения города Черновцы и Новоселица. Подразделения ГСЧС на место происшествия не вызывались", - рассказали гражданам.

Тем временем пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что спасатели ликвидируют последствия непогоды в трех областях.

В Житомирской области из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль скорой помощи, который прибыл на вызов.

"Пострадавших нет", - уточнили в ГСЧС.

Дерево изуродовало машину медиков (фото:facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В Винницкой области чрезвычайники:

расчищали автодороги от деревьев;

разблокировали движение и обеспечили безопасный проезд транспорта.

В Киевской области падение деревьев:

вызвало пожар ;

; осложнило движение транспорта.

"Последствия событий ликвидированы", - констатировали в ГСЧС.

В завершение украинцев призвали быть внимательными во время непогоды:

избегать мест, где есть риск падения деревьев или конструкций;

не оставлять там свои автомобили.

"В случае опасности звоните по телефону "101", - подытожили в ГСЧС.