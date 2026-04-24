"Деревопад" и ветки на проводах: где в Украине шквальный ветер наделал беды (фото)

13:40 24.04.2026 Пт
3 мин
Последствия непогоды блокировали некоторые дороги, повреждены по меньшей мере несколько авто
aimg Ирина Костенко
"Деревопад" и ветки на проводах: где в Украине шквальный ветер наделал беды (фото) Местами шквальный ветер "укоротил век" большим деревьям (фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Сильные порывы ветра наделали немало вреда в разных областях Украины. Местами для ликвидации последствий непогоды привлекали не только коммунальщиков, но и пожарно-спасательные подразделения.

Подробнее о последствиях непогоды для местного населения, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В каких областях непогода осложнила жизнь людей

Согласно информации пресс-службы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА), за прошедшие сутки в результате сильных порывов ветра на территории Кировоградской области зафиксированы многочисленные случаи:

  • падения деревьев;
  • падения элементов строительных конструкций.

"Как на открытых территориях населенных пунктов, так и в пределах частных домовладений", - объяснили гражданам.

Отмечается, что поваленные деревья затрудняли нормальную жизнедеятельность населения.

Они, в частности, блокировали проезжие части автомобильных дорог.

Кроме того, в городе Кропивницкий зафиксирован случай падения дерева на легковой автомобиль.

"Для ликвидации последствий непогоды были привлечены коммунальные службы, а также привлекались пожарно-спасательные подразделения области", - сообщили в ОГА.

Уточняется, что работы проводились в трех районах:

  • в Кропивницком;
  • в Новоукраинском;
  • в Головановском.

"Сейчас соответствующие службы продолжают мониторинг ситуации и оперативно реагируют на обращения граждан", - добавили в ОГА.

Кроме того, жителей области попросили:

  • быть осторожными во время пребывания на улице в ветреную погоду;
  • соблюдать правила безопасности.

&quot;Деревопад&quot; и ветки на проводах: где в Украине шквальный ветер наделал беды (фото)Публикация Кировоградской ОГА (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)

О последствиях непогоды в области сообщали также местные паблики.

Так, например, Telegram-канал "Труха Кропивницкий" утром 24 апреля рассказал, что "ветер снес дерево возле филармонии" (опубликовав соответствующие фото).

Сообщалось также, что "ветка висит на проводах на КАФК".

&quot;Деревопад&quot; и ветки на проводах: где в Украине шквальный ветер наделал беды (фото)Ветка от дерева "зависла" на одном из проводов (фрагмент публикации: t.me/truexakropivnicky)

"Опасность - прямо над дорожкой для пешеходов", - уточнил подписчик Telegram-канала.

Согласно информации Главного управления ГСЧС Украины в Черновицкой области, в прошедшие сутки на спецлинию "101" поступило сообщение о травмировании двух несовершеннолетних в результате непогоды.

Уточняется, что происшествие случилось в городе Новоселица.

Там в результате сильных порывов ветра дерево упало на детскую площадку, на которой как раз находились двое детей (2015 и 2014 годов рождения).

&quot;Деревопад&quot; и ветки на проводах: где в Украине шквальный ветер наделал беды (фото)Дерево упало на детскую площадку на Буковине (фото: facebook.com/DSNSCV)

"Дети госпитализированы с серьезными травмами в медицинские учреждения города Черновцы и Новоселица. Подразделения ГСЧС на место происшествия не вызывались", - рассказали гражданам.

Тем временем пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что спасатели ликвидируют последствия непогоды в трех областях.

В Житомирской области из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль скорой помощи, который прибыл на вызов.

"Пострадавших нет", - уточнили в ГСЧС.

&quot;Деревопад&quot; и ветки на проводах: где в Украине шквальный ветер наделал беды (фото)Дерево изуродовало машину медиков (фото:facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В Винницкой области чрезвычайники:

  • расчищали автодороги от деревьев;
  • разблокировали движение и обеспечили безопасный проезд транспорта.

В Киевской области падение деревьев:

  • вызвало пожар;
  • осложнило движение транспорта.

"Последствия событий ликвидированы", - констатировали в ГСЧС.

В завершение украинцев призвали быть внимательными во время непогоды:

  • избегать мест, где есть риск падения деревьев или конструкций;
  • не оставлять там свои автомобили.

"В случае опасности звоните по телефону "101", - подытожили в ГСЧС.

