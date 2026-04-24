ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Зимний "привет" посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)

10:44 24.04.2026 Пт
4 мин
Местами "белые мухи" заметили в воздухе, а кое-где - образовался целый "ковер"
aimg Ирина Костенко
Зимний "привет" посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео) Местами в Украине насыпало снега (фото иллюстративное: Getty Images)

Апрель не устает удивлять "зимними сюрпризами". Сегодня утро для некоторых украинцев началось не с весенней зелени, а с мороза и снега.

Подробнее о ситуации со снегом в Украине, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где в Украине было морозно и насыпало снега

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья (обнародованной в Facebook), на горе Поп Иван Черногорский - по состоянию на 08:00 24 апреля 2026 года - погода была ясная.

Ветер наблюдался западный, со скоростью 11 м/с.

При этом температуру воздуха зафиксировали на уровне -5°С.

Зимний &quot;привет&quot; посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)Ситуация на высокогорье Карпат утром 24 апреля (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Исходя из опубликованного спасателями фото, на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м) до сих пор лежит немалый слой снега.

Несмотря на то, что ранее в апреле снег не раз "накрывал" Ивано-Франковскую область, сегодня под удар стихии попали другие регионы.

В сети сообщают, в частности, о снеге в Сумской области.

"Доброе утро, дорогие друзья. 24 апреля, снега намело, на градуснике -3. Это просто аномалия какая-то. У меня шок. Парники живы. Что будет дальше, не знаю. Снег все метет. 5:20 утра", - поделилась ситуацией в своем Facebook жительница Сумщины Светлана Шикула.

На опубликованных ею фото можно увидеть, что снега выпало немало. Задержался он и на деревьях, и на земле.

О снеге в регионе сообщают также другие местные жители.

Зимний &quot;привет&quot; посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)Снег 24 апреля в Сумской области (скриншот: facebook.com/luba.pop.307703)

Кадрами со снегом поделился и исполняющий обязанности Сумского городского главы Артем Кобзарь.

"Сумы, 24 апреля - зима решила вернуться. Сегодня наш город проснулся под снегом", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Цветущая весна, по его словам, "на мгновение уступила место зимнему настроению", что "неожиданно, но по-своему красиво".

Заметили снег сегодня ночью и утром также в Полтавской области.

"Снежок выпал на Полтавщине", - сообщили в Telegram-канале "Моя Полтава".

Зимний &quot;привет&quot; посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)Снег 24 апреля в Полтавской области (скриншот: t.me/poltava91)

Не обошли "белые мухи" и Карловку Полтавской области.

Пролетает снег также и в административном центре области - в городе Полтава.

"В Полтаве выпал весенний снег - 24 апреля 2026 года", - поделился в своем Facebook общественный деятель Тарас Токарь.

Зимний &quot;привет&quot; посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)Снег 24 апреля в Полтаве (скриншот: facebook.com/tarastokar)

Еще одной локацией, где местные жители заметили снег, стала Харьковская область.

"Вот это утречко у нас! В Харькове снег... На градуснике 0. Сколько было ночью, остается только догадываться", - рассказала местная жительница Елена Чайковская.

Зимний &quot;привет&quot; посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)Зимний &quot;привет&quot; посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)Снег 24 апреля в Харькове (фрагмент публикации: facebook.com/elena.cvetocnaa.cajkovskaa)

На обнародованном ею видео можно увидеть, что снег падает довольно таки "обильно".

"Снежными" кадрами в Харькове и области поделилось также сообщество "Где в Харькове" в Facebook.

"Какой-то бесконечный февраль... В Харькове за окном снова кружит снег", - отметили в публикации "GX - Новости Харькова".

В завершение стоит заметить, что такой погодный "привет" для некоторых из украинцев неожиданностью на самом деле не стал.

Накануне синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждали, что на территорию Украины распространяется новая порция холодного воздуха с севера Европы.

Из-за этого ночью по Украине ожидались заморозки на поверхности почвы, а в большинстве северных областей, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской - даже в воздухе.

Специалисты УкрГМЦ сообщали также, что в зоне влияния атмосферного фронта на востоке, юго-востоке страны и в Сумской области - ожидаются небольшие дожди (ночью - местами с мокрым снегом).

Напомним, ранее мы рассказывали, как аномальные "скачки" погоды в начале апреля могли повлиять на урожай некоторых растений.

Тем временем специалисты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.

Читайте также, почему погода сегодня может быть опасна.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Полтавская область Погода в Украине Сумская область Непогода в Украине Харьков Снегопад Экология Климатолог Метеоролог
Новости
Аналитика
