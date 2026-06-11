В Европе попытаются убедить Трампа поддержать переговоры с РФ, - СМИ

Европейские лидеры хотят использовать встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы убедить его поддержать новые мирные переговоры между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников агентства, Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация в войне в последнее время изменилась в пользу Украины.

По их мнению, это создает возможность для переговоров, которые будут выходить за рамки подходов, сформировавшихся после встречи Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске в прошлом году.

Что предлагают европейские страны

Лидеры так называемой группы E3 выступают за немедленное прекращение огня.

Они предлагают начать переговоры, взяв за основу нынешнюю линию фронта, а также предоставить Украине надежные гарантии безопасности, включая возможное развертывание многонациональных сил.

Эти предложения были изложены в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне.

Чего хотят достичь в Европе

Как отмечает Bloomberg, страны E3 видят возможность вернуть Европе более весомую роль в переговорном процессе. Это происходит на фоне того, что переговоры под руководством США зашли в тупик, а Вашингтон все больше сосредотачивается на противостоянии с Ираном.

По словам собеседников агентства, европейские лидеры хотят, чтобы Трамп поддержал их предложения и усилил давление на Россию.

В случае успеха это может открыть путь к новым переговорам уже в следующем месяце с участием представителей Европы, США, Украины и России.

Новые санкции против России

Источники Bloomberg также сообщили, что Великобритания и Европейский Союз работают над новым пакетом санкций против России, который могут ввести в ближайшие недели.

В то же время собеседники агентства отметили, что эти планы еще могут измениться.

Отдельно европейские страны стремятся не допустить повторения ситуации прошлой зимы, когда российская армия наносила массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, оставляя часть населения без света и отопления.