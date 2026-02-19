"Не для телефона": Зеленский собирает закрытое совещание по переговорам с РФ

Участники украинской делегации представят 20 февраля на закрытом совещании непубличные результаты встречи с РФ и США в Женеве. Украина определит дальнейшую стратегию переговоров.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте также: У Путина провоцируют Трампа на снятие санкций с РФ, обещая проекты на триллионы долларов
Зеленский сообщил, что все участники украинской переговорной группы уже прибывают в страну, а на завтра в Киеве назначено специальное совещание для определения дальнейших шагов и решений в переговорном процессе.
"Будет доклад уже здесь, в Киеве, по тем аспектам переговоров, о которых не стоит говорить по телефону. Также определим дальнейшие рамки разговора с нашими партнерами с американской стороной, с европейцами и с российской стороной", - отметил он.
Президент подчеркнул важность участия европейских представителей в переговорах в Швейцарии. Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем рассчитывает на учет позиции Европы.
Отдельно Зеленский отметил работу украинской делегации, заявив, что четкая координация и единая позиция страны являются ключевыми условиями эффективных переговоров.
"Это очень важно, чтобы Украина говорила уверенно, говорила сильно и говорила скоординировано. Украинское единство всегда дает наибольшие результаты", - резюмировал президент.
Очередной раунд переговоров между Украиной, РФ и США прошел 17-18 февраля в Женеве. По словам Зеленского, делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке. Но обсуждение политических вопросов были сложными.
Зеленский также отмечал, что на самом деле, если бы РФ не пыталась затягивать процесс, то переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап. А по данным СМИ, Россия планирует использовать затягивание для собственных целей.
В свою очередь в МИД Украины отметили, что Киев и Москва уже договорились о новом раунде переговоров, что позже подтвердил глава российской делегации Владимир Мединский. Сам Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану анонсировал, что четвертый раунд переговоров снова будет в Швейцарии.