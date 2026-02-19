"Не для телефону": Зеленський збирає закриту нараду щодо переговорів з РФ

Зеленський повідомив, що всі учасники української переговорної групи вже прибувають до країни, а на завтра в Києві призначено спеціальну нараду для визначення подальших кроків і рішень у переговорному процесі.

"Буде доповідь уже тут, у Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном. Також визначимо подальші рамки розмови з нашими партнерами з американською стороною, з європейцями та з російською стороною", - зазначив він.

Президент наголосив на важливості участі європейських представників у переговорах у Швейцарії. Він підкреслив, що Україна й надалі розраховує на врахування позиції Європи.

Окремо Зеленський відзначив роботу української делегації, заявивши, що чітка координація та єдина позиція країни є ключовими умовами ефективних переговорів.

"Це дуже важливо, щоб Україна говорила впевнено, говорила сильно та говорила скоординовано. Українська єдність завжди дає найбільші результати", - резюмував президент.