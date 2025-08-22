ua en ru
Зачем гарантии агрессору? Зеленский раскритиковал российские требования

Украина, Пятница 22 августа 2025 16:14
Зачем гарантии агрессору? Зеленский раскритиковал российские требования Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал российские требования, в частности заявления Кремля о "гарантиях безопасности" для России. Россиянам никаких гарантий быть не должно, поскольку они - агрессоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киеве.

Зеленский объяснил, что Украине гарантии безопасности нужны для того, чтобы точно понимать - Россия не решится снова напасть. То есть это гарантии безопасности от агрессора, поскольку Россия напала на Украину, а не наоборот.

"Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я честно говоря, пока не знаю кто им угрожает. Они на нас напали и они на нашей (земле - ред.). Я не совсем понимаю какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего? Поэтому для меня это пока не понятно в чем смысл реальный", - возмутился президент.

Отметим, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не примет никаких коллективных гарантий безопасности без своего участия. Он подчеркнул, что Кремль будет требовать права вето, а также привлечения Китая.

В Киеве такое условие назвали неприемлемым. В Белом доме вообще высмеяли такое предложение. Досталось россиянам и от Евросоюза - еврокомиссар Андрюс Кубилюс высмеял как Лаврова, так и российского диктатора Владимира Путина.

При этом заявление Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить РФ, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном.

Владимир Зеленский Гарантии безопасности
