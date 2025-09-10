Туск подтвердил атаку дронов РФ на Польшу и назвал это масштабной провокацией
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в ночь на 10 сентября Россия атаковала его страну дронами. Он назвал это масштабной провокацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска в сети Х и оперативное командование Вооруженных сил Польши.
"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило большое количество российских дронов. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь в постоянном контакте с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", - заявил Туск.
Во время чрезвычайного заседания правительства Туск заявил, что дроны над Польшей - это провокация.
"Мы имеем дело, скорее всего, с масштабной провокацией. Мы находимся на консультациях с нашими союзниками", - подчеркнул глава правительства.
Он также сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий находится в курсе ситуации.
Участие НАТО в уничтожении дронов
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что все российские ударные дроны, которые залетели над территорией страны, были сбиты. К их уничтожению присоединились истребители F-35 НАТО и Нидерландов.
"Операции польских и союзных ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились", - отметили в военном ведомстве.
После ночной атаки наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения вернулись к стандартному режиму. В то же время продолжается поиск мест возможного падения объектов, которые пересекли польское воздушное пространство.
Военные отметили, что Вооруженные силы Польши постоянно мониторят ситуацию в Украине и остаются в готовности защищать воздушное пространство государства.
Атака "Шахедов" на Польшу
Российские ударные дроны типа "Шахед" в ночь на 10 сентября массово залетели в воздушное пространство Польши. Согласно данным Flightradar24, в это время в небе находился также истребитель F-35.
До этого российские беспилотники также фиксировали в небе над Польшей, однако речь шла о единичных случаях с одним или двумя дронами, которые не представляли серьезной угрозы.
В связи с атакой было закрыто воздушное пространство над четырьмя польскими аэропортами. Наземные системы ПВО и радары перевели в состояние высокой готовности.
Сегодня, по словам президента Украины Владимира Зеленского, не один, а 8 "Шахедов" полетели в сторону Польши.
Утром Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства.
В связи с атакой на Польшу, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил масштабную трагедию для многих стран Европы на фоне вторжения российских дронов в Польшу ночью 10 сентября.