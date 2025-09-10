ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Туск подтвердил атаку дронов РФ на Польшу и назвал это масштабной провокацией

Польша, Среда 10 сентября 2025 10:19
UA EN RU
Туск подтвердил атаку дронов РФ на Польшу и назвал это масштабной провокацией Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в ночь на 10 сентября Россия атаковала его страну дронами. Он назвал это масштабной провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска в сети Х и оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило большое количество российских дронов. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь в постоянном контакте с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", - заявил Туск.

Во время чрезвычайного заседания правительства Туск заявил, что дроны над Польшей - это провокация.

"Мы имеем дело, скорее всего, с масштабной провокацией. Мы находимся на консультациях с нашими союзниками", - подчеркнул глава правительства.

Он также сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий находится в курсе ситуации.

Участие НАТО в уничтожении дронов

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что все российские ударные дроны, которые залетели над территорией страны, были сбиты. К их уничтожению присоединились истребители F-35 НАТО и Нидерландов.

"Операции польских и союзных ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились", - отметили в военном ведомстве.

После ночной атаки наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения вернулись к стандартному режиму. В то же время продолжается поиск мест возможного падения объектов, которые пересекли польское воздушное пространство.

Военные отметили, что Вооруженные силы Польши постоянно мониторят ситуацию в Украине и остаются в готовности защищать воздушное пространство государства.

Атака "Шахедов" на Польшу

Российские ударные дроны типа "Шахед" в ночь на 10 сентября массово залетели в воздушное пространство Польши. Согласно данным Flightradar24, в это время в небе находился также истребитель F-35.

До этого российские беспилотники также фиксировали в небе над Польшей, однако речь шла о единичных случаях с одним или двумя дронами, которые не представляли серьезной угрозы.

В связи с атакой было закрыто воздушное пространство над четырьмя польскими аэропортами. Наземные системы ПВО и радары перевели в состояние высокой готовности.

Сегодня, по словам президента Украины Владимира Зеленского, не один, а 8 "Шахедов" полетели в сторону Польши.

Утром Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства.

В связи с атакой на Польшу, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил масштабную трагедию для многих стран Европы на фоне вторжения российских дронов в Польшу ночью 10 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Польша Атака дронов
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины