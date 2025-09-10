НАТО отказалось признать прилет российских дронов в Польшу нападением, - Reuters

НАТО не рассматривает вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши как нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник в альянсе сказал агентству, предварительные данные указывают на умышленное проникновение от шести до десяти российских дронов.

"Это был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника", - сообщил источник.

Действия союзников

Источник уточнил, что системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные в регионе, засекли дроны с помощью радаров, но не применялись для поражения целей.

В операции участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и самолеты дозаправки в воздухе, находящиеся под управлением НАТО.