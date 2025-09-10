Навроцкий сделал заявление о нарушении воздушного пространства Польши дронами
Безопасность Польши является наивысшим приоритетом и требует тесного сотрудничества как внутри страны, так и с международными партнерами.
Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"С момента нарушения польского воздушного пространства (российскими дронами - ред.) я постоянно контактирую с вице-премьер-министром, министром национальной обороны и высшим командованием Вооруженных сил Польши. Я участвовал в брифинге в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши", - отметил Навроцкий.
Он также сообщил, что вскоре проведет брифинг в Бюро национальной безопасности, в котором также примет участие и премьер-министр страны Дональд Туск.
"Безопасность нашей родины является нашим наивысшим приоритетом и требует тесного сотрудничества, в частности, с международными партнерами", - добавил президент Польши.
Стоит отметить, что в своем заявлении Навроцкий не сообщил, что речь идет именно о российских дронах.
Что предшествовало
Напомним, что сегодня ночью, 10 сентября, российские ударные дроны типа "Шахед" массово нарушили воздушное пространство Польши. В связи с инцидентом наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.
Также в Польше закрыли воздушное пространство четырех аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства.
Стоит отметить, что вражеские беспилотники и раньше нарушали воздушное пространство Польши, однако это были случаи с одним-двумя дронами, которые не несли опасности.