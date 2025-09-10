Сибига призвал союзников сбивать вражеские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины
Союзники должны принять решение, которое бы позволило использовать возможности противовоздушной обороны в соседних странах для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированного нападения на Украину, показывают, что чувство безнаказанности (российского диктатора Владимира - ред.) Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за предыдущие преступления", - заявил Сибига.
Он также добавил, что Путин продолжает эскалировать, расширять свою войну и испытывать Запад. Чем дольше он не сталкивается ни с одной силой в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас будет еще больше провоцировать Россию, и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу.
Об усилении ПВО
"Эта ситуация показывает, что наконец нужно принять решение, чтобы позволить использовать возможности противовоздушной обороны партнеров в соседних странах для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины, включая те, что приближаются к границам НАТО", - добавил он.
Сибига также видит в запуске дронов на Польшу призыв к партнерам срочно усилить противовоздушную оборону Украины и лучше защищаться от растущего количества российских дронов и ракет.
О санкциях
"Кроме того, санкции необходимо усилить немедленно. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину нужно остановить - и ее можно остановить только силой, а не слабостью", - добавил он.
Что предшествовало
Напомним, что сегодня ночью, 10 сентября, российские ударные дроны типа "Шахед" массово нарушили воздушное пространство Польши. В связи с инцидентом наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.
Также в Польше закрыли воздушное пространство четырех аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства.
Впоследствии в Брюсселе заявили, что прилет российских дронов в Польшу не был случайностью. Это умышленное нарушение воздушного пространства Европы со стороны Москвы.
Стоит отметить, что вражеские беспилотники и раньше нарушали воздушное пространство Польши, однако это были случаи с одним-двумя дронами, которые не несли опасности.