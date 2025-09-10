ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сибига призвал союзников сбивать вражеские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины

Среда 10 сентября 2025 10:35
UA EN RU
Сибига призвал союзников сбивать вражеские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Союзники должны принять решение, которое бы позволило использовать возможности противовоздушной обороны в соседних странах для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированного нападения на Украину, показывают, что чувство безнаказанности (российского диктатора Владимира - ред.) Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за предыдущие преступления", - заявил Сибига.

Он также добавил, что Путин продолжает эскалировать, расширять свою войну и испытывать Запад. Чем дольше он не сталкивается ни с одной силой в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас будет еще больше провоцировать Россию, и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу.

Об усилении ПВО

"Эта ситуация показывает, что наконец нужно принять решение, чтобы позволить использовать возможности противовоздушной обороны партнеров в соседних странах для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины, включая те, что приближаются к границам НАТО", - добавил он.

Сибига также видит в запуске дронов на Польшу призыв к партнерам срочно усилить противовоздушную оборону Украины и лучше защищаться от растущего количества российских дронов и ракет.

О санкциях

"Кроме того, санкции необходимо усилить немедленно. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину нужно остановить - и ее можно остановить только силой, а не слабостью", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, что сегодня ночью, 10 сентября, российские ударные дроны типа "Шахед" массово нарушили воздушное пространство Польши. В связи с инцидентом наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.

Также в Польше закрыли воздушное пространство четырех аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства.

Впоследствии в Брюсселе заявили, что прилет российских дронов в Польшу не был случайностью. Это умышленное нарушение воздушного пространства Европы со стороны Москвы.

Стоит отметить, что вражеские беспилотники и раньше нарушали воздушное пространство Польши, однако это были случаи с одним-двумя дронами, которые не несли опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Сибига Дрони
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России