У Путина сделали заявление по переговорам с Украиной в США
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной в США состоится "уже скоро".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Слова спикера Кремля прозвучали в ответ на вопрос о том, есть ли у РФ понимание относительно места и даты проведения переговоров, учитывая согласие Украины провести встречу в Майами на следующей неделе.
"Мы рассчитываем, что второй раунд состоится уже скоро. Точнее, это уже будет третий. Следующий раунд состоится уже скоро", - подчеркнул Песков.
Мирные переговоры по Украине
Напомним, в конце января и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и РФ. На последней встрече, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
Кроме того, согласно обнародованной в СМИ информации и исходя из публичных заявлений, нерешенным фактически остается территориальный вопрос, а именно - Донбасс и ЗАЭС.
Отметим, Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Однако, собеседники считают, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что США предлагают сторонам завершить войну РФ против Украины до начала лета. Он предположил, что американцы будут оказывать дипломатическое давление в связи с этим графиком.
Также Зеленский заявил, что следующий раунд мирных переговоров с участием США состоится уже на следующей неделе, 17 или 18 февраля. На этом будет обсуждаться территориальный вопрос.
Президент Украины также подчеркнул, что Киев готов к переговорам в любой локации, если это принесет реальный результат. По его словам, рассматриваются варианты встречи в Майами или Абу-Даби, однако РФ пока колеблется.