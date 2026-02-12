Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной в США состоится "уже скоро".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Мы рассчитываем, что второй раунд состоится уже скоро. Точнее, это уже будет третий. Следующий раунд состоится уже скоро", - подчеркнул Песков.

Слова спикера Кремля прозвучали в ответ на вопрос о том, есть ли у РФ понимание относительно места и даты проведения переговоров, учитывая согласие Украины провести встречу в Майами на следующей неделе.

Мирные переговоры по Украине

Напомним, в конце января и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и РФ. На последней встрече, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.

Кроме того, согласно обнародованной в СМИ информации и исходя из публичных заявлений, нерешенным фактически остается территориальный вопрос, а именно - Донбасс и ЗАЭС.

Отметим, Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Однако, собеседники считают, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что США предлагают сторонам завершить войну РФ против Украины до начала лета. Он предположил, что американцы будут оказывать дипломатическое давление в связи с этим графиком.

Также Зеленский заявил, что следующий раунд мирных переговоров с участием США состоится уже на следующей неделе, 17 или 18 февраля. На этом будет обсуждаться территориальный вопрос.

Президент Украины также подчеркнул, что Киев готов к переговорам в любой локации, если это принесет реальный результат. По его словам, рассматриваются варианты встречи в Майами или Абу-Даби, однако РФ пока колеблется.