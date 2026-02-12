ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп нащупал слабое место Путина, и это может остановить войну в Украине, - СМИ

США, Украина, РФ, Четверг 12 февраля 2026 03:45
UA EN RU
Трамп нащупал слабое место Путина, и это может остановить войну в Украине, - СМИ Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Администрация США активизирует меры давления на союзников России, таких как Иран и Венесуэла, чтобы ограничить возможности Кремля вести войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Fox News.

Читайте также: Один из любимых телеканалов Трампа появится в Украине

Удары по логистике и ресурсам союзников уже отражаются на способности Москвы продолжать боевые действия, при этом Вашингтон одновременно предлагает путь к переговорам.

Давление через союзников России

США применяют стратегию влияния не только напрямую на Москву, но и через страны-партнеры Кремля. Иран, Венесуэла и другие союзники обеспечивают Россию ресурсами и обходят международные санкции, поддерживая военные усилия Москвы.

Эксперты отмечают, что удары по логистическим цепям этих стран уже ослабляют способность России продолжать агрессию.

Бывший советник спецпосланника США в Украине Морган Мерфи заявил, что Вашингтон "убрал Венесуэлу с шахматной доски" и теперь сосредоточен на ограничении влияния Ирана, который поставляет Москве ударные беспилотники и другую военную поддержку.

Роль давления на посредников

Генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон подчеркнул, что атаки на посредников являются ключевым элементом стратегии.

По его словам, Венесуэла, Иран и так называемый "теневой флот" обеспечивают Россию ресурсами для войны, а удары по этим каналам снижают экономические возможности Кремля и усложняют ведение боевых действий.

Предложение "золотого моста"

Помимо давления, США предлагают России путь для выхода из конфликта — так называемый "золотой мост", включающий возвращение к переговорам и частичное восстановление экономических связей.

В Кремле на данный момент отклонили эту инициативу, однако аналитики считают, что дальнейшее развитие войны во многом зависит от того, примет ли Москва международное давление и согласится ли на дипломатическое решение.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп впервые привлек высших военных руководителей страны к участию в стратегических переговорах с Ираном и Россией, демонстрируя подход, при котором военные напрямую влияют на формирование внешнеполитических решений.

Отметим, что президент США Дональд Трамп отменил 25-процентные пошлины на все товары из Индии, ранее введенные в ответ на закупки российской нефти, тем самым изменив торговую политику в отношении Нью-Дели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
Украина под массированным ударом баллистики и дронов: Киев и Днепр содрогаются от взрывов
Украина под массированным ударом баллистики и дронов: Киев и Днепр содрогаются от взрывов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ