У Путіна зробили заяву щодо переговорів з Україною в США

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд переговорів з Україною в США відбудеться "вже скоро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Ми розраховуємо, що другий раунд відбудеться вже скоро. Точніше, це вже буде третій. Наступний раунд відбудеться вже скоро", - наголосив Пєсков.

Слова речника Кремля пролунали у відповідь на питання про те, чи є у РФ розуміння щодо місця і дати проведення переговорів, з огляду на згоду України провести зустріч у Маямі наступного тижня.

Мирні переговори щодо України

Нагадаємо, наприкінці січня і на початку лютого 2026 року в Абу-Дабі відбулися вже два раунди переговорів між Україною, США і РФ. На останній зустрічі, за словами секретаря РНБО Рустема Умерова, сторони обговорили методи впровадження перемир'я і моніторингу припинення бойових дій.

Крім того, згідно з оприлюдненою в ЗМІ інформацією та виходячи з публічних заяв, невирішеним фактично залишається територіальне питання, а саме - Донбас і ЗАЕС.

Зазначимо, Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Україна і США обговорили укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні цього року. Однак, співрозмовники вважають, що терміни можуть бути зміщені через те, що питання територій так і не вирішено.

Крім того, президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що США пропонують сторонам завершити війну РФ проти України до початку літа. Він припустив, що американці будуть чинити дипломатичний тиск у зв'язку з цим графіком.

Також Зеленський заявив, що наступний раунд мирних переговорів за участю США відбудеться вже наступного тижня, 17 або 18 лютого. На цьому буде обговорюватися територіальне питання.

Президент України також наголосив, що Київ готовий до переговорів у будь-якій локації, якщо це принесе реальний результат. За його словами, розглядаються варіанти зустрічі в Маямі або Абу-Дабі, проте РФ поки що вагається.