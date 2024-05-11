Наступление РФ на Харьковскую область и новая помощь от США: новости за 10 мая

Силы обороны вчера утром, 10 мая, остановили наступление России на Харьковском направлении. Тем временем Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Война России против Украины: последние новости

Россияне начали наступление на Харьковскую область, его удалось остановить

Вчера утром 10 мая российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Атака была отражена, однако бои продолжаются в направлении Харькова и города Волчанск.

По данным Reuters, российские захватчики усиленно атакуют северо-восточное направление Харьковской области, в частности, Волчанск, для создания буферной зоны.

Как отметили, в Центре противодействия дезинформации атака врага на Харьковскую область похожа на имитацию широкомасштабного наступления с привлечением ограниченных сил и проведения разведки боем.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации в Харьковской области. В частности, было обговорено усиление границы в регионе.

Подробнее о ситуации в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

США объявили новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине вооружение в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.

В пакет помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

дополнительные HIMARS и боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

машины с защитой от мин и засад (MRAP);

прицепы для перевозки тяжелой техники;

ракеты с оптической наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты;

боеприпасы и оборудование для расчистки помех;

прибрежные и речные патрульные катера;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Дроны ГУР атаковали НПЗ в Калужской области

В ночь на 10 мая, в рамках операции Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, был атакован нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ .

В общей сложности объект атаковали несколько дронов-камикадзе. По словам очевидцев, перед взрывами на территории "Первого завода" в небе были слышны пролетающие БПЛА, а также работа противовоздушной обороны. Позже на месте попадания дронов начался сильный пожар.

Как утверждают очевидцы, огонь охватил емкости с дизельным топливом и мазутом.

В рамках операции было поражено:

установку атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность - переработка 1,2 млн тонн в год);

3 цистерны с дизельным горючим;

1 цистерну с мазутом.

Первые истребители F-16 передадут Украине до июля

Первые истребители F-16, которые будут поставлены Западом, прибудут в Украину в течение нескольких недель.

По словам высокопоставленного военного источника The Standard, истребители будут переданы в июне-июле.

При этом источник не сообщил, кто именно поставит самолеты.

Франция поставит Украине больше дальнобойных ракет SCALP, но есть нюанс

Франция может передать Украине дальнобойные ракеты SCALP с истекшим сроком годности. Решение экономически выгодно, поскольку ракеты подлежат утилизации.

Ракеты могут быть переданы в рамках программы Chrysalis. В частности, речь идет и о тех ракетах, которые были собраны из просроченных компонентов. Это поможет Парижу избежать разорения собственного арсенала.

Отмечается, что "просроченные" ракеты делятся на два типа:

те, что исчерпали срок годности;

те, в которых демонтировали отдельные компоненты для использования в других SCALP.

Отмечается, что ракеты доставят на местные заводы и через три месяца сделают пригодными к применению.

Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16

Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16. Его передала Чехия в одну из бригад тактической авиации.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, основной модуль авиационного тренажера уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

Канада выделит более 55 млн долларов на системы ПВО для Украины

Канада в пятницу, 10 мая, объявила о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет об усилении ПВО

Так, Канада выделит 76 млн канадских долларов (55,6 млн долларов США) на инициативу Германии под названием "немедленные действия по противовоздушной обороне" в поддержку Украины.

Эта инициатива, запущенная Германией в апреле 2024 года, объединяет деньги и ресурсы международного сообщества для быстрого поиска и доставки систем ПВО для Украины. Эти системы помогут защититься от российских воздушных атак, в результате которых погибли тысячи украинцев и были разрушены больницы, электростанции и жилые дома.