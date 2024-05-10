Россия атакует Харьковскую область с целью создания буферной зоны, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Российские войска начали наземную атаку на северо-востоке Харьковской области, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск с целью создания буферной зоны", - отмечает издание со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник.

По его словам, в этих целях российские войска стремятся оттеснить Вооруженные силы Украины на 10 километров от российской границы, и что украинские защитники пытаются их сдержать.

Напомним, сегодня стало известно о том, что войска РФ под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, атака врага была отбита, бои продолжаются.