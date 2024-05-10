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Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области: атака отбита

Харьковская область, Пятница 10 мая 2024 13:18
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Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области: атака отбита Фото: россияне попытались прорвать оборону в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Атака врага была отбита, бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Telegram.

Отмечается, что в течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Ночью россияне усилили огневое давление артиллерии на передний край обороны.

"Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что атака врага отбита, продолжаются бои разной интенсивности.

"Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - добавляют в министерстве.

Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области: атака отбита

скриншот deepstatemap.live

Что этому предшествовало

Сегодня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия всю ночь обстреливала северное направление области. В частности, речь идет о городе Волчанск. Местные власти занимаются эвакуацией населения, детей в Волчанске нет.

При этом, по словам местных властей, украинские войска не потеряли позиции, а угрозы для Харькова нет.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также заявил, что у россиян есть ресурсы на обострение действий в приграничных районах Харьковской области. Однако, по его словам, речь не идет о наступлении на Харьков.

Также добавим, что украинские военные ранее предупреждали о планах врага совершить наступление на Харьковскую и Сумскую области.

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