Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области: атака отбита

Российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Атака врага была отбита, бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Telegram.

Отмечается, что в течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Ночью россияне усилили огневое давление артиллерии на передний край обороны. "Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники", - говорится в сообщении. В Минобороны отмечают, что атака врага отбита, продолжаются бои разной интенсивности. "Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - добавляют в министерстве. скриншот deepstatemap.live