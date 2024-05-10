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ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW

Пятница 10 мая 2024 04:44
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ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

На фронте в Украине продолжаются позиционные бои на многих направлениях. Силы обороны уничтожили много бронетехники российских оккупантов на Авдеевском направлении, а захватчики, вероятно, могут проводить перегруппировку и готовить новые попытки прорыва к Часовому Яру.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Войска РФ 9 мая продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы продвинулись северо-восточнее Синьковки (к северо-востоку от Купянска), в направлении Берестового и на 300 метров у Новоселовского, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Украинские и российские источники заявляли, что бои продолжались возле Синьковки, около Петропавловки, возле Ивановки и Берестового, возле Стельмаховки, около Твердохлебового, Макеевки, Невского, Новосадового, Новолюбовки, близ Торского, в районе Серебрянского лесничества и возле Белогоровки.

ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска 9 мая продолжили наземные атаки на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ вроде бы продвигаются к югу и юго-востоку от Северска в районе Раздолевки и Веселого, но в ISW еще не наблюдали визуального подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили российские атаки к востоку от Северска вблизи Верхнекаменского и юго-восточнее Северского возле Выемки.

ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW

9 мая войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, но никаких подтвержденных наступлений не предприняли.

Оккупанты совершили наземные атаки в Новом микрорайоне (восточная часть Часового Яра); восточнее города возле Ивановского; юго-восточнее города возле Клещиевки; и к югу от города около Ступочек.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы расширяют свой контроль над восточными частями Часового Яра и усиливают наступательное давление на южный и восточный фланги населенного пункта.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 9 мая предупреждал, что российская Южная группировка войск перегруппировывается для подготовки к новым попыткам прорыва в Часов Яр. Это, по его словам, объясняет незначительное уменьшение российских атак в этом районе за последние несколько дней.

Машовец предположил, что российское командование, возможно, пытается продвинуться к югу от Часового Яра в районе Ступочки-Белая гора, чтобы добраться до восточных флангов Константиновки через южный фланг Часового Яра, таким образом, видимо, избегая необходимости захватывать сам Часов Яр.

ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций вблизи населенного пункта 9 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, что части путинских войск продвинулись к центральной части Уманского к северу от ул. Солнечной.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ полностью захватили Уманское, хотя один блогер отрицал эти заявления, а в ISW не заметили доказательств дальнейшего продвижения россиян в западное или северное Уманское.

Российские "военкоры" также рассказывали, что войска РФ якобы продвинулись к окрестностям Новопокровского (к северо-западу от Авдеевки) и в полевых районах близ Нетайлово и Первомайского (оба юго-западнее Авдеевки).

Сухопутные войска ВСУ опубликовали кадры недавнего уничтожения трех танков, одного БМП-3 и одного МТ-ЛБ врага на Авдеевском направлении.

ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW

Войска РФ недавно продвинулись западнее города Донецка и, как сообщается, обеспечили дополнительные успехи в этом районе 9 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, что захватчики продвинулись в восточную Красногоровку (к западу от Донецка) вдоль улицы Чайковского.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ вроде бы продвинулись в восточной Красногоровке по улице 1-го Мая и в сторону микрорайона Солнечного и Западной.

Представитель группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин подтвердил, что Силы обороны все еще контролируют ситуацию в Красногоровке, и отметил, что войска РФ используют небольшие группы пехоты для наступления на восточную окраину населенного пункта.

Российские и украинские источники сообщали о продолжении боевых действий вблизи Георгиевки, у Константиновки и Парасковеевки, возле Водяного.

ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW

Российские источники утверждают, что войска РФ продвигаются в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей во время мощных наземных ударов.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вроде бы продвинулись на 1,15 километра вдоль фронта шириной 3,3 км в районе Урожайного и после тяжелых боев достигли южных окрестностей Старомайорского (оба южнее Великой Новоселки).

При этом в отчете ISW указывается, что аналитики еще не наблюдали визуального подтверждения российских сил на южной окраине Старомайорского, но недавно подтвердили продвижение россиян в Урожайном по трассе T0518.

ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW

"Южная ось"

Сообщается, что 9 мая войска РФ продвинулись западнее Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска вроде бы продвинулись в центре Работино и севернее населенного пункта.

Российский блогер заявил, что войска РФ используют мотоциклы для транспортировки пехоты в Работино.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISWВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW

В Генштабе ВСУ сообщили 9 мая, что Силы обороны отразили несколько атак россиян около Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.

ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 9 мая рассказали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 76 боевых столкновений.

В военном командовании добавили, что Силы обороны отразили атаки российских оккупантов на левобережье Днепра и возле Константиновки в Донецкой области. Также воины ВСУ поразили средство ПВО противника.

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