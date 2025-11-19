ua en ru
Приснилась "русофобия". РФ обиделась на Польшу и заявила об ухудшении отношений

Россия, Среда 19 ноября 2025 15:45
Приснилась "русофобия". РФ обиделась на Польшу и заявила об ухудшении отношений Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 19 ноября, Россия увидела проявление "русофобии" в решении Варшавы закрыть последнее действующее российское консульство в Польше. Страна-агрессор назвала это "проявлением отсутствия здравого смысла".

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление сделай спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters.

Слова Пескова прозвучали в ответ на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Тот сообщил об отзыве согласия на функционирование консульства РФ из-за взрыва на железнодорожном пути, в котором Польша обвинила разведку страны-агрессора.

Кремль отреагировал на эти обвинения и заявил о проявлении "русофобии" со стороны Польши.

"Отношения с Польшей полностью ухудшились. Это, вероятно, является проявлением этого ухудшения - желания польских властей свести к нулю любую возможность консульских или дипломатических отношений", - отметил Песков.

Диверсии на железной дороге в Польше

Напомним, в Польше обнаружили повреждения на железнодорожном пути на ключевом направлении, ведущем к границе с Украиной. Это произошло недалеко от станции PKP Mika в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства.

Позже польский премьер Дональд Туск подтвердил, что пути были разрушены в результате подрыва. В "Укрзализныце" уточнили: по информации польской стороны, на этом участке сработало взрывное устройство, повлекшее повреждение полотна.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, которые ведут к украинской границе, чтобы исключить повторение инцидентов.

Из-за диверсии на железной дороге польские правоохранители начали расследование. Они подозревают, что теракты были совершены в интересах иностранной разведки.

Кроме того, власти Польши потребуют, чтобы Беларусь задержала и выдала им подозреваемых в подрыве железной дороги. Один из них еще в мае был осужден судом во Львове за диверсии на территории Украины. Второй является уроженцем Донецкой области и ранее работал в прокуратуре.

