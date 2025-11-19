В среду, 19 ноября, Россия увидела проявление "русофобии" в решении Варшавы закрыть последнее действующее российское консульство в Польше. Страна-агрессор назвала это "проявлением отсутствия здравого смысла".

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление сделай спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters.