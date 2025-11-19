Наснилася "русофобія". РФ образилась на Польщу і заявила про погіршення стосунків
У середу, 19 листопада, Росія побачила прояв "русофобії" у рішення Варшави закрити останнє діюче російське консульство в Польщі. Країна-агресорка назвала це "проявом відсутності здорового глузду".
Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву зроби речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters.
Слова Пєскова пролунали у відповідь на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Той повідомив про відкликання згоди на функціонування консульства РФ через вибух на залізничній колії, в якому Польща звинуватила розвідку країни-агресорки.
Кремль відреагував на ці звинувачення і заявив про прояв "русофобії" з боку Польщі.
"Відносини з Польщею повністю погіршилися. Це, ймовірно, є проявом цього погіршення - бажання польської влади звести до нуля будь-яку можливість консульських або дипломатичних відносин", - зазначив Пєсков.
Диверсії на залізниці у Польщі
Нагадаємо, у Польщі виявили пошкодження на залізничній колії на ключовому напрямку, що веде до кордону з Україною. Це сталося неподалік станції PKP Mika в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства.
Пізніше польський прем’єр Дональд Туск підтвердив, що колії були зруйновані внаслідок підриву. В "Укрзалізниці" уточнили: за інформацією польської сторони, на цій ділянці спрацював вибуховий пристрій, що спричинив пошкодження полотна.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до українського кордону, аби унеможливити повторення інцидентів.
Через диверсії на залізниці польські правоохоронці почали розслідування. Вони підозрюють, що теракти були здійснені в інтересах іноземної розвідки.
Крім того, влада Польщі вимагатиме, щоб Білорусь затримала і видала їм підозрюваних у підриві залізниці. Один з них ще в травні був засуджений судом у Львові за диверсії на території України. Другий є уродженцем Донецької області і раніше працював у прокуратурі.