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У ДФС ще не отримали рішення суду щодо Насірова

Новини » Політика    12.12.2018 - 12:16
У ДФС ще не отримали рішення суду щодо Насірова
Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Насіров у будівлі ДФС сьогодні ще не з'являвся

Рішення суду щодо поновлення Романа Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби до відомтсва ще не надійшло. Про це повідомила речниця ДФС Наталія Непряхіна, передає РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

Також речниця зазначила, що станом на ранок середи, 12 грудня, Насірова в будівлі ДФС немає.

"Романа Насірова в будівлі немає. Так само ми не отримали відповідного рішення суду щодо його поновлення на посаді. Якщо прийде - будемо вирішувати проблеми поступово", - сказала Непряхіна.

Нагадаємо, у вівторок, 11 грудня, стало відомо, що Київський окружний адміністративний суд поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. У Кабінеті міністрів України вже готують апеляцію на рішення суду. Також ввечері 11 грудня у Кабміні повідомили, що до уряду не надійшло офіційне судове рішення щодо Насірова.

Зазначимо, 31 січня Кабінет міністрів звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС України. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, комісія Нацагентства з питань державної служби надала відповідний дозвіл.

Варто зазначити, що стосовно Насірова ведеться судовий розгляд - він підозрюється у зловживанні службовим становищем, наданні недостовірної інформації при декларуванні майна і доходів, а також в завданні державі збитків в особливо великих розмірах.

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