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ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у президенти

Новини » Вибори 2019    21.01.2019 - 17:16
ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у президенти
Ілюстративне фото (УНІАН)

Таке рішення комісія прийняла у ході засідання у понеділок

Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів на посаду президента України. За відповідне рішення проголосували члени ЦВК на черговому засіданні у понеділок, 21 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, комісія вирішила зареєструвати кандидатами у президенти Олександра Шевченка та екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Так, за реєстрацію кандидатом Олександра Шевченка проголосували 16 членів ЦВК.

За реєстрацію кандидатом Насірова проголосували 11 членів комісії.

"11 "за", 5 - утримались. Проект постанови з 5-го питання (щодо реєстрації Насірова кандидатом, - ред.) затверджено більшістю", - заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Нагадаємо, 18 січня ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у президенти, які візьмуть участь у виборах-2019. Так, комісія зареєструвала кандидатами в президенти народного депутата Ольгу Богомолець (самовисування) та лідера політичної партії "5.10" Геннадія Балашова (суб'єкт висування - політична партія "5.10").

Як писало РБК-Україна раніше, за інформацією джерела агентства в Адміністрації президента України, чинний президент Петро Порошенко може оголосити про участь у виборах-2019 у кінці січня.

Додамо також, Радикальна партія Олега Ляшка 21 січня 2019 року на з'їзді прийняла рішення висунути свого лідера Олега Ляшка кандидатом у президенти на виборах-2019.

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