Мін'юст розпочав провадження по відновленню Насірова

Фото: Роман Насіров (РБК-Україна)

Виконавче провадження ще не завершено

Міністерство юстиції України 19 грудня почало виконавче провадження щодо відновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Єдиного реєстру виконавчих проваджень.

В реєстрі зазначено, що провадження почали 19 грудня. Стягувачем вказано Насірова, а боржником - Кабінет міністрів України. Також з даних реєстру видно, що виконавче провадження ще не завершено.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Насіров приходив на колишнє місце роботи, проте до виконання обов'язків глави ДФС не приступав.

У Фіскальній службі наголосили, що відновлення Насірова має здійснюватися на підставі розпорядження Кабінету міністрів, проект якого пожає Мінфін. У той же час сам колишній керівник не згоден з цим і вважає, що рішення суду достатньо.

"У разі прийняття рішення урядом про відновлення Романа Насірова на посаді керівника ДФС, Фіскальна служба повинна видати наказ про оголошення розпорядження Кабміну про відновлення Насірова", - уточнила прес-секретар ДФС Наталія Непряхіна.

11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.