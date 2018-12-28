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Мін'юст розпочав провадження по відновленню Насірова

Новини » Політика    28.12.2018 - 13:19
Мін'юст розпочав провадження по відновленню Насірова
Фото: Роман Насіров (РБК-Україна)

Виконавче провадження ще не завершено

Міністерство юстиції України 19 грудня почало виконавче провадження щодо відновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Єдиного реєстру виконавчих проваджень.

В реєстрі зазначено, що провадження почали 19 грудня. Стягувачем вказано Насірова, а боржником - Кабінет міністрів України. Також з даних реєстру видно, що виконавче провадження ще не завершено.

Мін'юст розпочав провадження по відновленню Насірова

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Насіров приходив на колишнє місце роботи, проте до виконання обов'язків глави ДФС не приступав.

У Фіскальній службі наголосили, що відновлення Насірова має здійснюватися на підставі розпорядження Кабінету міністрів, проект якого пожає Мінфін. У той же час сам колишній керівник не згоден з цим і вважає, що рішення суду достатньо.

"У разі прийняття рішення урядом про відновлення Романа Насірова на посаді керівника ДФС, Фіскальна служба повинна видати наказ про оголошення розпорядження Кабміну про відновлення Насірова", - уточнила прес-секретар ДФС Наталія Непряхіна.

11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

 

Насіров заявив, що приступив до здійснення повноважень голови ДФС
Новини України ДФСМіністерство юстиції УкраїниРоман Насіров
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