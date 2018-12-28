Насіров заявив, що приступив до здійснення повноважень голови ДФС

Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Насіров наполягає на відновленні у ДФС, всупереч позиції відомства

Роман Насіров наполягає на відновленні на посаді глави Державної фіскальної Служби (ДФС) всупереч позиції відомства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Так, Насіров зазначив, що вчора, 27 грудня, виконуючи рішення суду, приступив до здійснення повноважень голови ДФС, про що "в установленому законом порядку був виданий наказ".

Фото: документи

"З 27 грудня 2018 року я на законних підставах обіймаю посаду голови ДФС України. Конституцією і законами України встановлено, що рішення суду є обов’язковим до виконання. Рішенням суду я поновлений на посаді голови ДФС України… Будь-які посилання окремих осіб про те, що для поновлення мене на посаді необхідне розпорядження Кабінету міністрів України є неправомірними", - написав він і додав, що таке розпорядження необхідне лише при призначенні або звільненні голови держслужби.

За словами екс-глави ДФС, рішенням суду було скасовано розпорядження Кабміну про його звільнення.

"При цьому суд не зобов’язував ні Кабінет міністрів України, ні будь який інший державний орган приймати щодо мого поновлення будь-які дії, в тому числі приймати розпорядження про моє поновлення, оскільки суд своїм рішенням уже поновив мене на посаді голови ДФС", - додав Насіров.

Він також зазначив, що вчора "окремими особами в соцмережах і ЗМІ була поширена недостовірна інформація щодо голови ДФС України".

"Вчора, 27 грудня 2018 року окремими особами в соцмережах і ЗМІ була поширена недостовірна інформація щодо голови ДФС України, яка не відповідає дійсності і яка навмисно спотворює конституційні підстави поновлення мене на посаді голови ДФС України… Крім того, жодні особи не уповноважені головою ДФС України висловлювати позицію від імені ДФС України", - додав Насіров.

Нагадаємо, вчора прес-секретар ДФС Наталя Непряхіна заявила, що екс-керівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров у четвер, 27 грудня, приходив на колишнє місце роботи, однак до виконання обов'язків голови відомства не приступав.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

Додамо, Насіров вимагає 1 млн гривень від лікаря Максима Соколова за свідчення у суді.