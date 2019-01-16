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Насіров подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом у президенти

Новини » Вибори 2019    16.01.2019 - 18:01
Насіров подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом у президенти
Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Насіров балотується як самовисуванець

Екс-глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров подав до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи для реєстрації кандидатом у президенти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ЦВК Костянтина Хівренка.

Як повідомив Хівренко, Насіров балотується як самовисуванець.

Центрвиборчком протягом п'яти днів має розглянути подані Насіровим документи.

Як відомо, президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наразі ЦВК зареєструвала вже вісім кандидатів у президенти: Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Віталія Купрія, Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика та Андрія Садового.

Крім того, повідомлялося, що Центрвиборчком двічі відмовив правозахиснику з Броварів (Київска область) Володимиру Ратушу у реєстрації кандидатом на посаду президента. У ЦВК повідомляли, що Ратуш не вніс необхідну грошову заставу.

Як писало РБК-Україна, станом на 16 січня, ЦВК дозволила представникам 29 громадських організацій мати своїх спостерігачів на виборах президента.

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