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Уряд оскаржив відновлення Насірова на посаді глави ДФС

Новини » Політика    09.01.2019 - 16:06
Уряд оскаржив відновлення Насірова на посаді глави ДФС
Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Суддя і дата розгляду справи ще не визначені

Кабінет міністрів України оскаржив поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Українські Новини".

Таку інформацію повідомили в прес-службі Шостого апеляційного адміністративного суду.

"Буквально напередодні апеляційні скарги були подані", - зазначила представник прес-служби.

При цьому в прес-службі уточнили, що скарги ще не надійшли в Шостий апеляційний адмінсуд. Скарги подали через Окружний адмінсуд Києва. Представник прес-служби зазначила, що станом на 16:00 середи вони ще не надійшли до апеляційного суду і перебувають у суді першої інстанції.

Зазначено, що апеляції подали Кабмін і Державна фіскальна служба.

Повідомляється також, що суддя і дата розгляду справи ще не визначені.

Як писало РБК-Україна, Насіров наполягає на відновленні на посаді голови Державної фіскальної служби, всупереч позиції відомства. "Будь-які посилання окремих осіб про те, що для відновлення мене на посаді необхідно розпорядження Кабінету міністрів України є неправомірними... суд не зобов'язував ні Кабінет міністрів України, ні будь-який інший державний орган вдаватися для мого відновлення до будь-яких дій", - заявляв екс-глава ДФС.

Нагадаємо, до цього прес-секретар відомства Наталія Непряхіна повідомила, що Насіров 27 грудня приходив на колишнє місце роботи, однак до виконання обов'язків глави ДФС не приступав.

Підкреслювалося, що керівником ДФС залишається Олександр Власов.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДФСРоман Насіров
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