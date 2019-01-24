Насірова не пустили на форум в Давос

Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Насіров просив повернути йому паспорт для виїзду за кордон

За участі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Шевченківському районному суді міста Києва вчора, 23 січня, відбулося судове засідання по суті з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні про обвинувачення екс-голови ДФС України Романа Насірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Як зазначається, стороною захисту у судовому засіданні подано клопотання про повернення обвинуваченому паспорту для виїзду за кордон, мотивуючи це "запрошенням для участі у Всесвітньому економічному формі в м. Давосі, як кандидата в президенти України, суспільного та політичного лідера".

"Водночас інформація про те, хто саме запросив підсудного у м. Давос, так само як і саме запрошення в матеріалах та тексті клопотання відсутні та суду надано не було", - йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду заявленого клопотання судом відмовлено у його задоволенні.

"Через обмежений час судового засідання, який зумовлений у тому числі тривалим розглядом заявленого клопотання та режимом роботи суду, прокурорами зачитано лише 16 сторінок обвинувального акту, а усього - 435 з 774 сторінок", - додали у відомстві.

Наступне судове засідання призначено на 10:00 29 січня 2019 року.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

В свою чергу Кабінет міністрів України оскаржив поновлення Насірова на посаді. Апеляції подали Кабмін і Державна фіскальна служба.

Як писало РБК-Україна, Насіров наполягає на відновленні на посаді голови Державної фіскальної служби, всупереч позиції відомства.

"Будь-які посилання окремих осіб про те, що для відновлення мене на посаді необхідно розпорядження Кабінету міністрів України є неправомірними... суд не зобов'язував ні Кабінет міністрів України, ні будь-який інший державний орган вдаватися для мого відновлення до будь-яких дій", - заявляв екс-глава ДФС.