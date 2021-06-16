НАЗК вимагає скасувати призначення Вітренка, а Вірастюк склав присягу нардепа: новини за 15 червня

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вимагає скасувати рішення про призначення головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, Василь Віраюстюк склав присягу народного депутата у Верховній Раді, Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні та готується до ескалації. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 15 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Призначення голови "Нафтогазу" в НАЗК визнали незаконним. Вітренко відреагував

Розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" є незаконним. Контракт з ним має бути скасовано. Про це йдеться у приписі голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова.

В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов'язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України".

В прес-службі "Нафтогазу" відреагували на припис НАЗК. Його назвали прикладом "вибіркового правосуддя" та упередженого ставлення. Міністерство юстиції України оскаржить припис НАЗК.

У Раді з'явився ще один нардеп: Вірастюк склав присягу

Парламентарій Василь Вірастюк склав присягу народного депутата у Верховній Раді. Раніше Центральна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Вірастюка народним депутатом. Нардеп зачитував присягу під крики "Ганьба!".

Як відомо, його двічі визнавали переможцем довиборів до парламенту на 87-му окрузі. Вперше Вірастюк був визнаний переможцем ще у квітні 2021 року, але протокол Центрвиборчкому скасував Верховний суд. Суд визнав дії ЦВК протиправними.

Літак Wizz Air з Катовіце до Запоріжжя здійснив аварійну посадку

Літак авіакомпанії Wizz Air, який летів з польського Катовіце до Запоріжжя, повернувся в аеропорт вильоту та здійснив аварійну посадку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Повідомляється, що пілот вирішив здійснити вимушену посадку через технічну несправність шасі. Рішення було прийнято відразу після зльоту, але через повні паливні баки літак близько години кружляв над аеропортом Катовіце, оскільки для безпечної посадки необхідно знизити масу.

Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні та готується до ескалації

Армія оборони Ізраїлю розгорнула систему протиракетної оборони "Залізний купол" по всій країні. Підвищені заходи безпеки викликані можливою ескалацією на тлі запланованого маршу євреїв-ультранаціоналістів через Старе місто в Єрусалимі.

Повідомляється, що цей марш стане першим серйозним випробуванням для нового уряду на чолі з Нафталі Беннетом через погрози насильства з боку сектора Газа.

На Польщу здійснили кібератаку. Прем'єр скликає закрите засідання парламенту

На Польщу здійснили "безпрецедентну" кібератаку. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький скликає закрите засідання парламенту.

Офіційний представник уряду республіки Петр Мюллер заявив, що атака носить широкий характер. "Останнім часом ми стали об'єктом безпрецедентної кібернетичної атаки, спрямованої на Польщу, на польські установи, на окремих користувачів електронної пошти", - зазначив Мюллер.

Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду забив 11 голів у фінальних стадіях чемпіонатів Європи. І став найкращим бомбардиром в історії турніру.

Також Роналду став першим гравцем, який зіграв на п'яти чемпіонатах Європи (з 2004 року). Крім того, він став першим, хто забивав на п'яти поспіль Євро. На рахунку Кріштіану 106 голів за збірну Португалії і він є її найкращим бомбардиром в історії.

Грози, град і шквали: частину України накриє моторошною негодою

Погода в Україні 16 червня принесе сильні грози, град і шквали в ряд областей. Опади очікуються майже по всій території, але в деяких областях вони будуть особливо сильними. Де буде найнебезпечніша ситуація - читайте нижче в нашому матеріалі.