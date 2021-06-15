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Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи

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Будапешт, Вівторок 15 червня 2021 21:22
Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи Фото: Кріштіану Роналду (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду забив 11 голів у фінальних стадіях чемпіонатів Європи. І став найкращим бомбардиром в історії турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У матчі першого туру Євро-2020 проти Угорщини забив два голи. Спочатку він відзначився з пенальті і забив свій 10-й гол. Вже після нього він обійшов за кількістю голів у рамках чемпіонатів Європи знаменитого Мішеля Платіні, який забив 9 голів і зробив це на одному Євро в 1982 році.

У доданий час Кріштіану оформив дубль і забив свій 11-й гол на Євро. Цього разу з гри.

Крім цього досягнення, Роналду став першим гравцем, який зіграв на п'яти чемпіонатах Європи (з 2004 року). Також він став першим, хто забивав на п'яти поспіль Євро.

На рахунку Кріштіану 106 голів за збірну Португалії і він є її найкращим бомбардиром в історії.

Нагадаємо, Португалія перемогла Угорщину на заповненому повністю стадіоні в Будапешті. Гості забили тричі в кінцівці зустрічі.

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