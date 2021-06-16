НАПК требует отменить назначение Витренко, а Вирастюк принес присягу нардепа: новости за 15 июня

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) требует отменить решение о назначении главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Василий Вираюстюк принес присягу народного депутата в Верховной раде, Израиль развернул "Железный купол" по всей стране и готовится к эскалации. Подробнее о том, что произошло во вторник, 15 июня, - в материале РБК-Украина

Назначение главы "Нафтогаза" в НАПК сочли незаконным. Витренко отреагировал

Распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" является незаконным. Контракт с ним должен быть отменен. Об этом говорится в предписании главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.

В агентстве напомнили, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые она могла влиять, когда работала на государство. В НАПК отметили, что во время выполнения обязанностей министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

В пресс-службе "Нафтогаза" отреагировали на предписание НАПК. Его назвали примером "избирательного правосудия" и предвзятого отношения. Министерство юстиции Украины обжалует предписание НАПК.

В Раде появился еще один нардеп: Вирастюк принес присягу

Парламентарий Василий Вирастюк принес присягу народного депутата в Верховной раде. Ранее Центральная избирательная комиссия проголосовала за регистрацию Вирастюка народным депутатом. Нардеп зачитывал присягу под крики "Ганьба!".

Как известно, его дважды признавали победителем довыборов в парламент на 87-м округе. Впервые Вирастюк был признан победителем еще в апреле 2021 года, но протокол Центризбиркома отменил Верховный суд. Суд признал действия ЦИК противоправными.

Самолет Wizz Air из Катовице в Запорожье совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что пилот решил совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности шасси. Решение было принято сразу после взлета, но из-за полных топливных баков самолет около часа кружил над аэропортом Катовице, поскольку для безопасной посадки необходимо снизить массу.

Израиль развернул "Железный купол" по всей стране и готовится к эскалации

Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране. Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.

Сообщается, что этот марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа.

На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента

На Польшу совершили "беспрецедентную" кибератаку. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает закрытое заседание парламента.

Официальный представитель правительства республики Петр Мюллер заявил, что атака носит широкий характер. "В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - отметил Мюллер.

Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 11 голов в финальных стадиях чемпионатов Европы. И стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Также Роналду стал первым игроком, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы (с 2004 года). Кроме того, он стал первым, кто забивал на пяти подряд Евро. На счету Криштиану 106 голов за сборную Португалии и он является ее лучшим бомбардиром в истории.

Грозы, град и шквалы: часть Украины накроет жуткой непогодой

Погода в Украине 16 июня принесет сильные грозы, град и шквалы в ряд областей. Осадки ожидаются почти по всей территории, но в некоторых областях они будут особенно сильными. Где будет самая опасная ситуация - читайте ниже в нашем материале.