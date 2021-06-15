Мін'юст оскаржить вердикт НАЗК про незаконне призначення Вітренка
Міністерство юстиції України оскаржить припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке визнало, що Юрія Вітренка незаконно призначили головою правління НАК "Нафтогаз України". Для цього Мін'юст звернеться до суду.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає прес-служба міністерства у Facebook.
За його словами, позиція НАЗК не може залишатися без уваги і ігноруватися. Але в той же час, як зазначає Малюська, припис, який вимагає скасувати пункти 8 і 9 розпорядження Кабміну №370-р про призначення Вітренка, не містить відповіді на кілька питань:
- яка мета і юридичний сенс у скасуванні пункту 9 розпорядження КМУ, якщо в частині укладення контракту з Вітренком воно носило разовий характер і вже виконано
- навіщо скасовувати пункт 9 повністю, якщо він стосується не тільки Вітренка, а й членів наглядової ради
- чи поширюється обмеження, встановлене законом про запобігання корупції на Вітренка з урахуванням того, що він виконував обов'язки міністра менше одного року
- на момент призначення Кабмін виконував повноваження не тільки загальних зборів акціонерів НАК, а й наглядової ради. Зараз повноважень наглядової ради у Кабінету міністрів немає. Чи означає це, що для виконання припису НАЗК потрібно знову припиняти повноваження наглядової ради "Нафтогазу"?
"Враховуючи вищевикладене, припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено в суді", - зазначив Малюська.
Нагадавши, Вітренко офіційно очолив " Нафтогаз" наприкінці квітня і його призначення супроводжувалося скандальним рішенням Кабінету міністрів тимчасово відсторонити наглядову раду для прийняття кадрового рішення.
Західні ЗМІ писали, що нібито через цей удар по корпоративній реформі президент США Джо Байден передумав зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським до саміту з лідером РФ Володимиром Путіним.