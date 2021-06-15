У Раді з'явився ще один нардеп: Вірастюк склав присягу

Парламентарій Василь Віраюстюк приніс присягу народного депутата у Верховній Раді. Раніше Центральна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Вірастюка народним депутатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Вірастюк переміг на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Як відомо, його двічі визнавали переможцем довиборів до парламенту на 87-му окрузі. Вперше Вірастюк був визнаний переможцем ще у квітні 2021 року, але протокол Центрвиборчкому скасував Верховний суд. Суд визнав дії ЦВК протиправними.

Як писало РБК-Україна, 19 травня ЦВК після судової тяганини склала новий протокол про результати виборів на 87-му окрузі і знову визнала Вірастюка переможцем. Але його конкурент Олександр Шевченко знову оскаржив протокол у Верховному суді.

В кінці травня Верховний суд частково задовольнив позов Шевченка, зокрема, скасував протокол ЦВК від 19 травня. Однак Центрвиборчком подав апеляцію на рішення Верховного суду і виграв її. У червні Велика палата Верховного суду визнала Вірастюка переможцем виборів.