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Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні та готується до ескалації

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Тель-Авів, Вівторок 15 червня 2021 13:56
Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні та готується до ескалації Фото: ізраїльська система "Залізний купол" (flickr com idfonline)
Автор: РБК-Україна

Армія оборони Ізраїлю розгорнула систему протиракетної оборони "Залізний купол" по всій країні. Підвищені заходи безпеки викликані можливою ескалацією на тлі запланованого маршу євреїв-ультранаціоналістів через Старе місто в Єрусалимі.

Про це пише The Times of Israel.

Повідомляється, що цей марш стане першим серйозним випробуванням для нового уряду на чолі з Нафталі Беннетом через погрози насильства з боку сектора Газа.

"Ситуація в палестинському середовищі нестабільна, і ми готові до нового спалаху бойових дій", - заявив начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві.

Також повідомляється, що армія розгорнула батареї ракет-перехоплювачів "Залізний купол" по всій країні і направила підкріплення на Західний берег. Крім того, поліцію привели в стан підвищеної готовності, до Єрусалима направили підкріплення з понад 2 000 осіб.

Заходи були посилені після того, як угруповання ХАМАС попередило про відновлення насильства, якщо марш буде проведений.

Нагадаємо, марш 10 травня на тлі зростаючої напруженості у зв'язку з виселенням арабів зі Східного Єрусалиму поклав початок 11-денним запеклим бойовим діям між Ізраїлем і терористами.

Після закінчення боїв ХАМАС попереджав, що може відновити їх у відповідь на марш єврейських ультранаціоналістів.

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