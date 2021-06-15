Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні та готується до ескалації

Армія оборони Ізраїлю розгорнула систему протиракетної оборони "Залізний купол" по всій країні. Підвищені заходи безпеки викликані можливою ескалацією на тлі запланованого маршу євреїв-ультранаціоналістів через Старе місто в Єрусалимі.

Повідомляється, що цей марш стане першим серйозним випробуванням для нового уряду на чолі з Нафталі Беннетом через погрози насильства з боку сектора Газа.

"Ситуація в палестинському середовищі нестабільна, і ми готові до нового спалаху бойових дій", - заявив начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві.

Також повідомляється, що армія розгорнула батареї ракет-перехоплювачів "Залізний купол" по всій країні і направила підкріплення на Західний берег. Крім того, поліцію привели в стан підвищеної готовності, до Єрусалима направили підкріплення з понад 2 000 осіб.

Заходи були посилені після того, як угруповання ХАМАС попередило про відновлення насильства, якщо марш буде проведений.