ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Польщу здійснили кібератаку. Прем'єр скликає закрите засідання парламенту

Новость на русском →
Варшава, Вівторок 15 червня 2021 15:45
На Польщу здійснили кібератаку. Прем'єр скликає закрите засідання парламенту Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Анастасія Рокитна

На Польщу здійснили "безпрецедентну" кібератаку. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький скликає закрите засідання парламенту.

Про це повідомляє видання Wiadomosci.

Офіційний представник уряду республіки Петр Мюллер заявив, що атака носить широкий характер.

"Останнім часом ми стали об'єктом безпрецедентної кібернетичної атаки, спрямованої на Польщу, на польські установи, на окремих користувачів електронної пошти", - зазначив Мюллер.

Зазначимо, відповідальний за реалізацію Національної програми вакцинації Міхал Дворчик заявив, що піддався атаці хакерів. Були зламані електронна пошта і сторінки в соціальних мережах, що належать йому і його дружині.

У заяві політик припустив, що до атаки мають відношення російські хакери, так як інформація була опублікована в російській соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки.

Раніше в США через російську кібератаку на трубопровід Colonial pipeline Company скасували частину обмежень на транспортування палива.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Польша кібератака
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю