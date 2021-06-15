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Літак Wizz Air з Катовіце до Запоріжжя здійснив аварійну посадку

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Катовіце, Вівторок 15 червня 2021 16:45
Літак Wizz Air з Катовіце до Запоріжжя здійснив аварійну посадку Фото: літак Wizz Air (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Літак авіакомпанії Wizz Air, який летів з польського Катовіце до Запоріжжя, повернувся в аеропорт вильоту та здійснив аварійну посадку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це пише польське видання RMF.

Повідомляється, що пілот вирішив здійснити вимушену посадку через технічну несправність шасі. Рішення було прийнято відразу після зльоту, але через повні паливні баки літак близько години кружляв над аеропортом Катовіце, оскільки для безпечної посадки необхідно знизити масу.

"Ця модель літака не може зливати паливо, тому його було спалено під час польоту біля нашого аеропорту", - зазначив представник аеропорту Катовіце Петро Адамчик.

Посадка проводилася за сприяння рятувально-пожежної служби аеропорту та пожежної частини, але необхідності в їх втручанні не було.

Нагадаємо, раніше в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак Тбілісі - Київ, який перевірили на наявність бомби після повідомлення про мінування. Дзвінок виявився хибним.

До цього в Одесі здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який слідував за маршрутом Стамбул - Бориспіль. Технічна несправність виникла в небі над Чорним морем.

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