Літак Wizz Air з Катовіце до Запоріжжя здійснив аварійну посадку

Літак авіакомпанії Wizz Air, який летів з польського Катовіце до Запоріжжя, повернувся в аеропорт вильоту та здійснив аварійну посадку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Повідомляється, що пілот вирішив здійснити вимушену посадку через технічну несправність шасі. Рішення було прийнято відразу після зльоту, але через повні паливні баки літак близько години кружляв над аеропортом Катовіце, оскільки для безпечної посадки необхідно знизити масу.

"Ця модель літака не може зливати паливо, тому його було спалено під час польоту біля нашого аеропорту", - зазначив представник аеропорту Катовіце Петро Адамчик.

Посадка проводилася за сприяння рятувально-пожежної служби аеропорту та пожежної частини, але необхідності в їх втручанні не було.