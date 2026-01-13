ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Нападение в школе Киева и запуск 5G во Львове: новости за 12 января

Украина, Вторник 13 января 2026 06:30
UA EN RU
Нападение в школе Киева и запуск 5G во Львове: новости за 12 января Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

12 января, в центре Львова запустили 5G. А в Киеве ученик в школе с ножом напал на учительницу и одноклассника.

В Киеве ученик в школе с ножом напал на учительницу и одноклассника

Как уточнила пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина раненой учительнице и однокласснику школьника оказывается домедицинская помощь. Нападавший задержан.

Глава МИД Норвегии подтвердил участие страны в будущих гарантиях безопасности для Украины

"Мы будем предоставлять гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня, потому что после этого Украина будет иметь долгосрочный мир, и мы будем этому способствовать", - сказал глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, отвечая на вопрос РБК-Украина.

Также он рассказал о совместной работе Украины и Норвегии над ракетами к комплексам NASAMS.

Первый 5G запустили во Львове

12 января, в центре Львова запустили пилот 5G. Следующими городами станут Бородянка и Харьков. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что главным преимуществом этой технологии является скорость передачи данных, которая составляет около 500 Мбит/с на абонента.

Полковник, обвиняемый в убийствах в Ирпене, получил высокий пост в РФ

В Самаре на должность заместителя мэра назначили российского полковника Сергея Карасева, которого Украина обвиняет в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня.

В 2023 году Генеральная прокуратура Украины обвинила Карасева в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня Киевской области в 2022 году. По данным следствия, он застрелил местного жителя без документов и жестоко избил пенсионерку 1949 года рождения, вырвав ей клок волос и выбив зубы прикладом автомата.

Рютте: РФ применяет "Орешник", чтобы сломать поддержку Украины со стороны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что грубая агрессивная война России продолжается, а на прошлой неделе было зафиксировано применение ракеты "Орешник" против Львова. Кроме этого, Москва продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Генсек НАТО подчеркнул, что такие действия направлены не только против Украины, но и против ее партнеров.

В Украине "легли" реестры Минюста по должникам, ГРАГС и не только

"В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины", - говорится в сообщении Национальных информационных систем.

В Украине стартует первый проект по добыче лития

В Украине впервые определили победителя конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции. Пилотным проектом стала разработка литиевого месторождения "Участок Добра", расположенного в Кировоградской области.

Трамп: у Зеленского нет карт, есть только я

Президент США в интервью The New York Times заявил, что у украинского главы государства в переговорах "не было карт с первого дня".

"У него есть только одна, и это Дональд Трамп", - заявил глава Белого дома.

В Ростовской области РФ атакована Новочеркасская ГРЭС, возник пожар

Медиаресурс ASTRA сообщает, что утром 12 января на место происшествия выехали спецслужбы для ликвидации пожара. Кадры опубликовали очевидцы в соцсети. Предварительно, загореться могло открытое распределительное устройство ГРЭС, через которое электричество выводится в энергосистему. Отмечается, что Новочеркасская ГРЭС - крупная тепловая электростанция в Ростовской области, которая является одной из самых мощных на юге РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки Министерство юстиции Украины Владимир Зеленский Дональд Трамп
Новости
В Британии назвали условие, при котором отправят войска в Украину
В Британии назвали условие, при котором отправят войска в Украину
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году