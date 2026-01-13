Нападение в школе Киева и запуск 5G во Львове: новости за 12 января

12 января, в центре Львова запустили 5G. А в Киеве ученик в школе с ножом напал на учительницу и одноклассника.

В Киеве ученик в школе с ножом напал на учительницу и одноклассника

Как уточнила пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина раненой учительнице и однокласснику школьника оказывается домедицинская помощь. Нападавший задержан.

Глава МИД Норвегии подтвердил участие страны в будущих гарантиях безопасности для Украины

"Мы будем предоставлять гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня, потому что после этого Украина будет иметь долгосрочный мир, и мы будем этому способствовать", - сказал глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, отвечая на вопрос РБК-Украина.

Также он рассказал о совместной работе Украины и Норвегии над ракетами к комплексам NASAMS.

Первый 5G запустили во Львове

12 января, в центре Львова запустили пилот 5G. Следующими городами станут Бородянка и Харьков. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что главным преимуществом этой технологии является скорость передачи данных, которая составляет около 500 Мбит/с на абонента.

Полковник, обвиняемый в убийствах в Ирпене, получил высокий пост в РФ

В Самаре на должность заместителя мэра назначили российского полковника Сергея Карасева, которого Украина обвиняет в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня.

В 2023 году Генеральная прокуратура Украины обвинила Карасева в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня Киевской области в 2022 году. По данным следствия, он застрелил местного жителя без документов и жестоко избил пенсионерку 1949 года рождения, вырвав ей клок волос и выбив зубы прикладом автомата.

Рютте: РФ применяет "Орешник", чтобы сломать поддержку Украины со стороны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что грубая агрессивная война России продолжается, а на прошлой неделе было зафиксировано применение ракеты "Орешник" против Львова. Кроме этого, Москва продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Генсек НАТО подчеркнул, что такие действия направлены не только против Украины, но и против ее партнеров.

В Украине "легли" реестры Минюста по должникам, ГРАГС и не только

"В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины", - говорится в сообщении Национальных информационных систем.

В Украине стартует первый проект по добыче лития

В Украине впервые определили победителя конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции. Пилотным проектом стала разработка литиевого месторождения "Участок Добра", расположенного в Кировоградской области.

Трамп: у Зеленского нет карт, есть только я

Президент США в интервью The New York Times заявил, что у украинского главы государства в переговорах "не было карт с первого дня".

"У него есть только одна, и это Дональд Трамп", - заявил глава Белого дома.

В Ростовской области РФ атакована Новочеркасская ГРЭС, возник пожар

Медиаресурс ASTRA сообщает, что утром 12 января на место происшествия выехали спецслужбы для ликвидации пожара. Кадры опубликовали очевидцы в соцсети. Предварительно, загореться могло открытое распределительное устройство ГРЭС, через которое электричество выводится в энергосистему. Отмечается, что Новочеркасская ГРЭС - крупная тепловая электростанция в Ростовской области, которая является одной из самых мощных на юге РФ.