ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине "легли" реестры Минюста по должникам, ГРАГС и не только

Украина, Понедельник 12 января 2026 16:20
UA EN RU
В Украине "легли" реестры Минюста по должникам, ГРАГС и не только Иллюстративное фото: перебои со светом остановили работу государственных реестров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Перебои с электроснабжением привели к остановке работы реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальных информационных систем в Facebook.

"В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас продолжаются мероприятия по восстановлению и стабилизации электроснабжения.

Удары россиян по энергетике Украины

Российские войска продолжают системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны.

Напомним, сегодня ночью страна-агрессор в очередной раз ударила по Одессе, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов временно отсутствует электроснабжение - специалисты работают над восстановлением.

В Минэнерго рассказали, что россияне атаковали объекты энергетики, сразу в семи областях есть значительные обесточивания пользователей.

В частности, в Черниговской области в результате вражеского обстрела поврежден объект энергетической инфраструктуры, обесточен ряд населенных пунктов. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Кроме того, под атакой российских беспилотников находилась и столица. По данным местных властей, в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков возле жилого дома.

Отметим, утром российские войска нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции Украины Электроэнергия
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году