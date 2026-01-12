Рютте: РФ применяет "Орешник", чтобы сломать поддержку Украины со стороны НАТО

Россия использует удары новыми ракетами, в частности "Орешник", как инструмент запугивания Запада с целью ослабления поддержки Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica

Удары по Украине как элемент давления на НАТО

По словам Рютте, грубая агрессивная война России продолжается, а на прошлой неделе было зафиксировано применение ракеты "Орешник" против Львова. Кроме этого, Москва продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Генсек НАТО подчеркнул, что такие действия направлены не только против Украины, но и против ее партнеров.

"Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не дадим себя запугать", - заявил Рютте.

Зима усиливает вызовы для Украины

Рютте подчеркнул, что в условиях зимы Украина сталкивается с особенно сильным давлением из-за ударов по энергетической системе. Именно поэтому поддержка со стороны союзников сейчас является критически важной.

Он призвал страны НАТО сохранять единство и усиливать помощь Киеву.

"Безопасность Украины - это наша безопасность", - добавил он