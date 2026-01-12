ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

В Украине стартует первый проект по добыче лития

Украина, Понедельник 12 января 2026 20:24
UA EN RU
В Украине стартует первый проект по добыче лития Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Украине впервые определили победителя конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции. Пилотным проектом стала разработка литиевого месторождения "Участок Добра", расположенного в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Проект предусматривает привлечение минимум 179 млн долларов капитальных инвестиций. Из них 12 млн долларов будет направлено на новую геологоразведку и международный аудит запасов, а еще 167 млн долларов - на организацию добычи и обогащения руды в случае подтверждения промышленных запасов.

Кто стал победителем конкурса

К конкурсному отбору по 100-балльной системе оценки были допущены украинские и международные компании и консорциумы с необходимыми финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в сфере недропользования.

Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются международные компании TechMet и The Rock Holdings. Они имеют значительный опыт в добыче критически важных полезных ископаемых.

В частности, TechMet владеет контрольными или доминирующими миноритарными долями в десяти активах на четырех континентах и реализовывала сложные проекты по разведке, добыче и переработке критических минералов.

Интеграция Украины в мировые цепи поставок

Правительство ожидает, что реализация проекта на "Участке Добра" станет толчком для привлечения новых инвесторов. Это лишь первый шаг в рамках амбициозного плана интеграции Украины в глобальные цепи поставок стратегических партнеров.

Механизм СРП предусматривает, что инвестор осуществляет добычу в партнерстве с государством, при этом само месторождение остается в собственности народа Украины.

Стратегическое значение для экономики и безопасности

Привлечение инвесторов из США и ЕС не только способствует развитию отрасли, но и усиливает международное внимание к Украине, обеспечивает доступ к современным технологиям добычи и переработки, а также создает дополнительные гарантии безопасности.

Правительство отмечает, что проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высокотехнологичную мировую литиевую отрасль в партнерстве с системными американскими компаниями.

Что известно о соглашении с США об ископаемых

Напомним, в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США заключили соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда восстановления с паритетным участием обеих сторон.

Документ подписали первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент. Соглашение стало итогом длительных и непростых переговоров, однако, по оценке правительства, Украине удалось закрепить для себя выгодные условия сотрудничества.

Фонд планирует инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также в связанную инфраструктуру и переработку. Конкретные направления вложений Киев и Вашингтон будут определять совместно.

В Минэкономики уточнили, что украинский вклад будет формироваться не только за счет новых поступлений, но и доходов от так называемых "спящих лицензий".

Ранее РБК-Украина сообщало, что государство рассекретило информацию о запасах критически важных минералов - в частности лития, золота и титана - для привлечения инвесторов. Закрытыми остаются только данные по урану.

Кроме того, 16 июня правительство утвердило первые практические шаги в рамках этого соглашения, в частности подготовку к открытию для частных инвесторов крупного государственного литиевого месторождения "Добра".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Юлия Свириденко Редкоземельные металлы в Украине
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году